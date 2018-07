Árbitros vão para a geladeira após polêmicas

Li há pouco artigo assinado por José Geraldo Azevedo, no site “Justiça Desportiva”, em que se revela que a Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar alguns juízes e bandeirinhas por erros cometidos no final de semana, na 30.ª rodada do Brasileiro. Sobrou para os apitadores dos jogos de Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, os que mais renderam polêmicas. A turma passará por reciclagem, a maneira mais moderna e polida da velha e manjada “geladeira”.

Um dos atingidos é Nielsen Nogueira Dias, que cometeu lambanças bravas e que resultaram na virada do Fluminense sobre a Ponte Preta, em São Januário. O líder jogou mais do que o time campineiro, mas saiu do 1 a 0 para os 2 a 1 por decisões polêmicas e, pelo menos a segunda, equivocadas.

Por motivo semelhante, sai de cena Flávio Guerra, que esteve no comando de Atlético-MG 2 x Sport 1, também de virada. Os responsáveis pela arbitragem entenderam que ele foi mal ao ignorar dois lances que os pernambucanos reclamaram como pênaltis a seu favor.

O terceiro a levar um gancho, sempre segundo informações iniciais do “Justiça Desportiva”, é o auxiliar Bruno Boschilia, que anulou gol legítimo de Liedson, no sábado, no empate do Flamengo com o Cruzeiro.

Os três casos tiveram muita repercussão e tomaram mais espaço, em jornais, tevês, internet e fóruns de debates, do que propriamente os jogos, as estratégias das equipes. Enfim, tiraram o destaque que se deveria dar para o futebol, para a bola rolando.

A Comissão, com isso, espera mandar para escanteio as dúvidas a respeito da lisura do Brasileiro. Não sei se resolve, mas é a velha história: “a mulher de César não pode só ser honesta. Ela também tem de parecer honesta”.

Sei de uma coisa: a arbitragem anda um desastre. E, se todos os que cometerem erros forem punidos, teremos de importar árbitros e bandeirinhas para as rodadas finais. Imaginou se o tribunal esportivo decidisse pedir os teipes dos jogos e anular as vantagens obtidas por causa dos lances polêmicos? Calma, calma, sei que isso não pode ocorrer. Foi apenas uma reflexão.