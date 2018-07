Argentinos eufóricos, por ontem e por hoje

A seleção argentina atual e as lembranças do passado dividem manchetes do diário esportivo “Olé!”, da Argentina.

O fantástico gol de Messi na goleada de 4 a 0 sobre os Estados Unidos. E um encontro com Dieguito Maradona, falando do grupo que 30 anos atrás ganhou a Copa do Mundo, no México. “O time de 86 é irrepetível”, diz Maradona.

O time do bi mundial era invejável. Mas irrepetíveis mesmo – pelo menos até o surgimento de Messi – foram as jogadas de Maradona com a camisa da Argentina.

Don Diego encantava a cada partida disputada em 1986.

O jogo contra os ingleses, após a desigual Guerra das Malvinas, era uma questão de honra. Os argentinos queriam descontar na bola a surra militar levada dos ingleses quatro anos antes. E todos sentiam esse desejo de desforra no Mundial. Maradona fez das suas. Primeiro com os pés, deixando os inimigos para trás… depois com… “la mano de Dios”.

No treino do dia seguinte à vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, Maradona atendeu a todos com carinho e educação. Na época, SBT e Record fizeram um “pool” na cobertura e uma equipe chegou atrasada ao treino no campo do América, concentração dos argentinos. O saudoso repórter Eli Coimbra chamou Maradona, que ia para os vestiários. E um sorridente Dieguito reapareceu para um papo amigo com os “hermanos de Brasil”.

Veio a semifinal com a Bélgica e um novo golaço. Depois, a final contra a Alemanha, e vitória por 3 a 2. “Aquele time não se repetirá”, admite Maradona, com nostalgia, 30 anos depois.

Talvez não se veja na Argentina um craque tão decisivo quanto Maradona… Se bem que Lionel Messi chega perto, em diabruras e gols maravilhosos. A cobrança de falta nos 4 a 0 sobre os EUA já faz parte da história do futebol. A Argentina classificou-se para a final de mais uma Copa América.

Faltam os títulos pela seleção. Mas, pelo visto, estão a caminho.

(Com colaboração de Roberto Salim.)