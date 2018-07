Atlético põe fogo na reta decisiva do Brasileiro

Atlético-MG e Fluminense foi jogo que deu gosto acompanhar. Teve de tudo: polêmica em gol anulado, bolas na trave, virada, empate na raça, gol da vitória em cima da hora e até um começo de tumulto. Brilharam astros e coadjuvantes. Pra quem curte futebol, um prato cheio. Sem contar que o resultado – 3 a 2 para o Galo – deixa aberta a disputa pelo título.

O placar foi merecido. O Atlético jogou mais do que o tricolor, tomou a iniciativa a maior parte do tempo, mandou três bolas na trave, exigiu defesa importante de Diego Cavalieri e, por pouco, não saiu de campo com bico enorme, por causa de lance complicado na etapa inicial.

A confusão toda veio por causa de falta que o juiz marcou de Leonardo Silva sobre a barreira do Fluminense, em cobrança de falta em favor do time dele. Uma doideira, mas foi isso mesmo. Ronaldinho cobrou à perfeição, a bola passou por cima, sem chance para Cavalieri. O juiz anulou por causa do empurrão de Leonardo. Reclamação dos atleticanos, dentro e fora de campo. Não anularia o gol por causa daquilo. Mas, como não sou juiz, fico apenas na opinião…

O festival de emoções ficou para o segundo tempo. O panorama não mudava, com o Atlético a martelar e o Flu só à espera do contragolpe. Veio uma oportunidade, com 10 minutos, e não deu outra: 1 a 0 para o líder, gol de Wellington Nem. Não bateu desespero no Galo, que foi pra cima e virou, com dois gols de Jô, o coajudvante que iluminou o caminho do time.

A eficiência do craque apareceu nos pés de Fred, aos 36 minutos, ao acompanhar jogada de ataque, pela esquerda, e perceber vacilo na marcação. Entrou em velocidade na área para desviar para o gol. Parecia tudo terminado e enterrado para o Atlético. Até o gol de Leonardo Silva, aos 47 minutos. Justo Leonardo, que poderia ter uma parcela de vilão no empate, por causa da jogada polêmica no primeiro tempo. Ele saiu como o herói do dia.

O Fluminense ainda tem muita chance de chegar ao título, pois está seis pontos à frente e depende só de si. Mas essa vitória do Galo botou fogo na arrancada final do Brasileiro.