Aviso de Milão…

Um esclarecimento aos amigos que me seguem com regularidade e aos que eventualmente leem o que escrevo. O blog nesta semana está um tanto engasgado porque me encontro em Milão, onde logo mais à noite acompanharei Milan x Barcelona, e as condições de trabalho têm dificultado meus posts frequentes. Tudo voltará ao normal na sexta-feira, já em São Paulo.

Agradeço o carinho e a compreensão. Não me abandonem, que eu volto, com fôlego total para as duas rodadas finais do Brasileiro!!

Antero