Barça campeão, a bola mais cantada da Europa

O Barcelona acaba de conquistar mais um título espanhol, depois do empate por 1 a 1 com o Levante, em Valência. Título merecido, que veio com duas rodadas de antecedência, já que tem 92 pontos contra 86 do Real Madrid. Deu a lógica, portanto, no campeonato com vencedor que era a coluna um mais certa da temporada europeia.

Ou alguém imaginou que o Real de José Mourinho e suas estrelas pudesse tirar a taça do Barça? Não tinha como. A equipe dirigida por Pep Guardiola foi a mais regular, eficiente, letal dentre os 20 participantes da competição. A diferença está em seis pontos, já foi maior, mas não havia meio de ocorrer reviravolta. Esse time do Barça é bom demais, equilibrado em todos os setores, ajustado, coordenado, harmonioso. E que tem Xavi, Messi, Iniesta, Pedro, Daniel Alves, Villa, Valdés, Piqué…

O Barcelona acumulou até agora 29 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas. O ataque marcou 92 gols e a defesa sofreu 20. O Real Madrid não fez campanha muito pior do que o grande rival: foram 27 vitórias, 5 empates e 4 derrotas (aí está a diferença entre os dois gigantes). O ataque é extraordinário também, com 91 gols; a defesa levou 31.

Os números de ambos são expressivos e chamam mais a atenção ao serem comparados com os dois times que vêm na sequência na classificação. O Valencia está em terceiro, com 69 pontos – portanto, 23 a menos do que o Barça! –, com 62 gols a favor e 43 contra. O Villarreal fez 62 pontos, com 53 gols pró e 40 contra. Os dois primeiros estão absurdamente à frente dos demais. O terceiro e o quarto colocados são “normais”.

Aí está algo a ser considerado. O poder econômico de Barcelona e Real Madrid está a anos-luz adiante dos outros, e tende a acentuar-se. Por um lado, parabéns, é prêmio à história, à tradição, à ousadia, ao peso das respectivas marcas. Por outro, cria abismo que, a longo prazo, pode jogar contra ambos. Afinal, terá sempre valor alto um campeonato em que se sabe, de antemão, que a briga pelo título ficará entre dois times?

Só para ilustrar: desde 1985 até hoje, o Barcelona ganhou 12 vezes o campeonato, o Real Madrid 11. Depois, só houve Valência (2oo2 e 2oo4), Atlético Madrid (1996) e Deportivo La Coruña (2000). No Brasil, no mesmo período, foram 14 os campeões (contando Fla e Sport como vencedores em 1987). Prefiro o rodízio no poder.