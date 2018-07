Barcelona se livra do Milan como se treinasse

Vi o Barcelona ao vivo em algumas ocasiões. Duas delas nas finais da Copa dos Campeões de 2009 e deste ano – ambas contra o Manchester United. E se pode afirmar sem erro que é um time primoroso. A impressão de domínio sobre os adversários se acentua nos estádios, muito mais do que acompanhar pela televisão.

Foi o que aconteceu na noite desta quarta-feira em Milão. O San Siro lotado pode não ter visto a mais brilhante apresentação do supercampeão espanhol. Mas seguramente viu um espetáculo de primeira qualidade. Exceto por momentos (ou lances isolados), o Barça dominou o Milan como normalmente faz contra quem tenta encará-lo.

A estratégia do técnico Massimiliano Allegri foi a de apertar a saída de bola catalã, com Robinho, Seedorf e Ibrahimovic adiantados. A tática deu certo por dez minutos. E digo dez com boa vontade. O Barcelona aos poucos, quase imperceptivelmente, foi levando o Milan para o campo dele. E assim nasceu o primeiro gol, em jogada de Messi, que passou por Abidal e terminou com desvio contra de Van Bommel.

O Milan empatou em seguida, num bonito gol de Ibra, mas levou o segundo, de pênalti (pra mim exagero do árbitro alemão), marcado por Messi, que precisou chutar duas vezes. A primeira foi anulada porque ele fez a paradinha. E tomou amarelo.

Os italianos grogues reagiram só na segunda etapa, com um golaço de Boateng. Mas admitiram o nocaute, ao tomarem o terceiro, marcado por Xavi em jogada de… Messi, antes da metade da etapa final. Dali em diante, foi só um desfilar de toques sutis do Barça e de um Milan sonhando com novo empate. Mas, no fundo, rezando para o jogo acabar logo, antes que levasse outro gol.

E assim o Barcelona passa por mais um adversário quase como se saísse de um treino.