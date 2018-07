Brasil 2 x Ucrânia 0. Desta vez, deu menos sono

Jon Super/AP

O terceiro amistoso da seleção sob o comando de Mano Menezes teve um mérito: não foi sonolento como o anterior, na sexta-feira, diante do Irã. Ao contrário do jogo disputado na calorenta Abu Dabi, o teste com a Ucrânia, na inglesa e fria Derby, teve mais animação e qualidade técnica superior. Mas também nada de extraordinário. Os 2 a 0 mantêm treinador e defesa nacionais invictos. O melhor desafio, e que fecha o ano, está marcado para 17 de novembro, contra a Argentina.

Mano conservou para a apresentação desta segunda-feira praticamente a equipe que iniciou a partida no Oriente Médio. Uma forma de acelerar o entrosamento. A novidade foi a saída de Philippe Coutinho (fraco nos 3 a 0 sobre os iranianos) para a entrada de Elias. Assim, o ataque ficou apenas com Robinho e Alexandre Pato e o meio-campo com Ramires, Lucas e Carlos Eduardo, além do corintiano. No segundo tempo, houve o festival de mudanças, como é praxe nessas ocasiões.

O Brasil teve um pouco mais de dificuldade, precisou de esforço adicional e recebeu uma ajuda da arbitragem que anulou gol legítimo dos europeus quando estava 1 a 0. Mas deixou o belo e vazio estádio com a sensação de que ainda não topou com um rival à altura. Não foram os ucranianos a avaliar o potencial do time que Mano prepara, assim como não haviam sido os EUA na estreia. O que não é ruim. Para começo de trabalho, bastam sparrings menos votados, úteis até o grupo encorpar. A seleção certamente chegará mais bem preparada para o desafio com os argentinos.

Alguns jogadores cavam seu espaço. Daniel Alves, autor do primeiro gol, é um deles. Como lateral com presença constante no ataque, ganha a confiança do treinador. A dupla Thiago Silva e David Luiz também não complica, assim como Ramires e agora talvez Lucas. Robinho e Pato são os preferidos na frente. A questão, para o jogo de encerramento de 2010, está na convocação. O Campeonato Brasileiro estará bem perto da definição e será falta de bom senso fazer com que times sofram baixas, como aconteceu neste período.