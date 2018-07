Brasil flerta com a ponta… e só empata com Papão

Não havia semana melhor do que esta para o Brasil de Pelotas tentar a liderança do Brasileiro da série “B”. Mas o time de Pelotas não conseguiu vencer o Paysandu, no Mangueirão, ficou no empate por 1 a 1 e se manteve entre os quatro primeiros do torneio.

E o que esta semana tinha de tão especial para a equipe gaúcha?

É que neste 7 de setembro o Brasil comemorou 105 anos de existência. A história é rica, passa pela conquista do primeiro título gaúcho e tem uma fase gloriosa na década de 80, sob o comando do técnico Walmir Louruz.

O time é a principal atração de uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Tanto que, nestes dias, dividiu as manchetes dos jornais locais com o show de Diogo Nogueira, na sede campestre do Clube Português, com a prisão de uma traficante de 31 anos no bairro Navegantes e com a morte de um ciclista atingido por uma carreta na BR 392.

Em Belém, o Brasil, treinado por Rogério Zimmermann, começou justificando a expectativa da torcida. Até deu a impressão de que venceria facilmente, quando o lateral Weldinho escapou pela direita, entrou sozinho na área e bateu cruzado: a bola bateu na perna do goleiro Emerson e foi para o fundo das redes: 1 a 0.

Acontece que o Paysandu, do técnico Dado Cavalcanti, estava armado para marcar firme. E marcou mesmo. E pressionou. Aos 13 minutos, Lucas bateu de primeira, mas o goleiro Eduardo Martini fez grande defesa. Logo na sequência, outra boa jogada do Papão da Curuzu. E, desta vez, nem Eduardo Martini conseguiu impedir o golaço de Thiago Luís: 1 a 1.

A partida era disputada em velocidade e sem faltas. O Paysandu era mais objetivo: aos 31 minutos, numa cabeçada de Gilvan, a bola bateu no travessão. No início do segundo tempo, com o goleiro batido, quem apareceu para se tornar o herói gaúcho foi Weldinho,ao salvar em cima da linha o que seria o segundo gol.

O Brasil teve algumas boas chances em contra-ataques, mas o empate acabou sendo um resultado justo para uma equipe que tem tudo para chegar à Série A, do ano que vem. Já o Papão tem de transformar as oportunidades criadas em gols; caso contrário, é candidato a despencar para a série “C”, em 2017.