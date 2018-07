Bye, bye, Fenômeno*

No auge da trajetória como jogador, Ronaldo foi protagonista de lances brilhantes, gols antológicos e momentos de dor intensa, compartilhados com apreensão pelos fãs do futebol no mundo todo. O apelido de Fenômeno lhe caiu muito bem, pelos fatos extraordinários que viveu, pela história que construiu, pelo mito que ergueu. Imagens dos tempos de Barcelona, Internazionale, Real Madrid, seleção ficarão sempre na memória. Mas são parte do passado, pertencem a outra era. Cenas de juventude.

Em menos de um ano de aposentadoria, Ronaldo acelerou de forma espantosa a transição de atleta para homem de negócios. Lançou-se com tenacidade à atividade de gerenciamento de carreiras – de praticante de UFC a boleiros de ponta – e na busca de patrocínios. Move-se no meio de celebridades com a desenvoltura com que desfilava em campo. Um Pelé dos tempos modernos. Sai o Fenômeno, entra o senhor Ronaldo Nazário.

Assim como o Rei, ele não conseguiu driblar o ambiente em que se desenvolveu. Por isso, está a um passo de entrar de vez no mundo da cartolagem. Apesar de inicialmente ter tentado disfarçar, aceitou o convite para integrar o Comitê Organizador Local da Copa de 2014. A convocação foi feita pelo dono do poder e o astro não se negou ao chamado. Algo semelhante com o que, na semana passada, ocorreu com Andrés Sanchez, também intimado a fazer parte da alta cúpula nacional e assumir a direção de seleções da CBF. O dirigente corintiano alegou que não poderia fugir à proposta de um amigo nem voltar às costas para a nação etc e tal… Postura messiânica.

As duas novidades não são coincidência, tudo está interligado e tem a ver com o desgaste do patrão. A imagem do dono da bola atingiu nível preocupante de rejeição. Provavelmente, se se fizer uma pesquisa, o nome dele aparecerá dentre os que têm maior reprovação popular, como o de certos políticos manjados. A relação com o governo aparentemente continua ruim, assim como se mostra estremecida aquela com Joseph Blatter, o mandachuva do futebol internacional. Os parceiros de ontem estão unidos hoje pelo sucesso da empreitada comercial que é o Mundial no Brasil. Só.

O recolhimento do personagem central foi a estratégia vislumbrada para este momento. Melhor ficar à sombra e trabalhar nos bastidores como convém. Deixe que outros com mais aceitação se mostrem para consumo externo. Onde encontrá-los? Dentre os amigos. A primeira tacada veio com Sanchez, cartola controvertido, mas representante de clube importante e que conta com admiradores na imprensa. Além disso, pessoa confiável e agradecida para quem foi decisivo no projeto da casa própria a se erguer com a generosidade oficial.

O segundo lance ousado vem com a nomeação de Ronaldo. A gente imagina que mitos tenham vida independente e pairem acima dos mortais. Engano. Embora seja muito mais influente do que cartolas, o ex-jogador precisa gravitar em torno de seus antigos senhores. É assim com Ronaldo e com outros que pertencem ao sistema. Astros sabem que, se não se aliarem aos mestres, serão alijados, e cedem. E o poder seduz. Nem sempre se trata de dinheiro – caso do Ronaldo -, mas do fascínio dos holofotes.

Não discutirei a probidade de Ronaldo – seria injusto e inútil. No entanto, me permito reflexões em torno do convite. Por que só agora há a guinada no comando do COL? Por que ex-atletas de renome daqui antes foram ignorados? Se pode alegar que Ronaldo vai exercer função idêntica à de Platini e Beckenbauer. Os gringos não apenas emprestaram brilho para o sucesso dos Mundiais de 1998 e 2006, como foram atuantes, enérgicos, decisivos. Administradores de fato, líderes. Com objetivos distintos: o francês se tornou cartolão-mor da Europa e está de olho na Fifa. O alemão continua discreto, na dele.

Terá Ronaldo autonomia? Ou será um belo nome de fachada? Vai usar prestígio para servir de aparo para o dono do poder ou terá voz ativa? Conseguirá conciliar interesses de empresário com o de executivo? O carisma que exerce sobre o público encobrirá eventuais erros? A atração que exerce na mídia tiete será mais forte do que o senso crítico? O tempo dirá.

Sempre achei que gerações novas são mais refinadas que as anteriores. Já tenho minhas dúvidas. Por isso, abstraio o senhor Ronaldo e me consolo em rever os gols do Fenômeno no YouTube. Mais lúdico e saudável.

*(Minha crônica no Estado de hoje, dia 30/11/11.)