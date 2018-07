Meus amigos, claro que existe o recurso do milagre – e jamais duvidarei da fé. Mas Sport e Palmeiras caíram neste domingo, ainda com oito rodadas a disputar até o final da temporada. Ambos vão juntar-se a Figueirense e Atlético-GO no quarteto de recém-enviados para a Série B de 2013. Agora, só Jesus os salva. Mas, com o futebol deles, é melhor deixá-Lo em paz.

O Palmeiras que esteve no Estádio dos Aflitos é de dar dó – ou raiva, para os mais esquentados. Um time capenga, limitado, com cara de Segundona estampada até na horrorosa camisa amarela marca-texto. Um grupo de jovens esforçados, abnegados e tecnicamente pra lá de limitados. E, além de tudo, com medo, inseguros, que desabaram após o gol.

Até que no início o Palmeiras deu algum calor e criou oportunidades – na melhor delas um chute de Obina foi salvo em cima da linha. Depois, tudo voltou ao normal, e normal no caso deste Palmeiras significa ruindade, angústia e sufoco. O Náutico mandou no jogo, ficou em vantagem com Kieza e não se viu mais ameaçado. Com mais esta vitória, pode considerar-se salvo, ao contrário do que imaginava duas semanas atrás.

O Palmeiras com 26 deve pensar no futuro, dentro e fora de campo. A reformulação será necessária no elenco, que viverá situação esquizofrênica, com a disputa da Série B e da Libertadores. Nos bastidores, ou há mudança de mentalidade ou de nada adiantará outra queda. Acredito seja mais fácil o Saci ter duas pernas do que a cartolagem verde se reciclar.

O Sport segue caminho semelhante – e vão reeditar duelos fortes que teve com o Palmeiras em 2003. O time pernambucano manteve o sonho até mais da metade do segundo tempo do jogo com o Atlético-MG, ao ficar em vantagem na etapa inicial com Hugo (que foi expulso minutos antes do final). O Galo, vaiado, reagiu e virou com gols de Leonardo. Continua com esperança de título. O Sport, com 27, afundou.