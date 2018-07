Caminho bom para o Brasil na primeira fase

Gostei da parte que coube ao Brasil no sorteio dos grupos para a Copa. Terá como desafios adversários que não tiram o sono, mas também não fazem dormir pesadamente. Camarões, México e Croácia são equipes medianas, boas para permitir ajustes para as etapas seguintes.

Não significa que aderi ao clima de ufanismo. Acho besteira esse tipo de papo. Mas, se olharmos com atenção, chegaremos à constatação de que é mais interessante topar com rivais desse calibre, agora, do que pegar pesos pesados ou galinhas mortas. Os primeiros provocariam desgaste e risco fora de propósito; os outros dariam falsa ilusão de força.

Contra esses que saíram, na cerimônia realizada na Costa do Sauipe, Felipão poderá avaliar qualidades e defeitos da equipe e fazer correções de rumo, se for o caso. No confronto direto, e se levarmos em conta apenas Mundiais, não é para temer em demasia nenhum do trio.

Os mexicanos são fregueses de caderneta. Perderam em 1950 (4 a 0), 1954 (5 a 0) e em 1962 (2 a 0). Os croatas cruzaram o caminho da seleção em 2006, na estreia de ambos: 1 a 0 para o Brasil, em Munique. A equipe de Camarões levou de 3 a 0, na campanha do tetra, em 1994. Sem contar que nenhum vive momento de ascensão. Aposto no México para segundo lugar.

A preocupação fica com o que virá em seguida, das oitavas em diante. Há consenso de que Espanha e Holanda são as favoritas no Grupo B, que conta ainda com Chile e Austrália. A turma do canguru fará figuração, como diversas outras. Mas não excluo os chilenos como surpresas. Num prognóstico atrevido, os coloco em segundo lugar, atrás da Espanha. Tchau, Holanda.

Seria o cenário ideal para o Brasil topar com o Chile nas oitavas, como ocorreu três anos atrás, na Copa da África. Dessa maneira, empurraria para as quartas a possibilidade de medir-se com adversário poderoso, quem sabe Inglaterra, Itália ou mesmo Uruguai.

Mas são apenas hipóteses. Se o trajeto puder ter certo alívio, ótimo. Caso contrário, tem de encarar o que vier pela frente. A coragem é uma das qualidades de quem briga pelo título. E é o destemor um dos sentimentos que Felipão precisa passar para os escolhidos por ele.