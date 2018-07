Cazares e Galo sobem. Alerta no Botafogo

Dias atrás, logo depois da vitória sobre a Ponte Preta, escrevi que o Atlético-MG tinha potencial para crescer, e muito, no Brasileiro. Houve quem dissesse que era empolgação à toa, fogo de palha, susto. Daí, vieram vitórias sobre América-MG, Corinthians e agora os 5 a 3 diante do Botafogo. Quatro resultados excelentes em seguida, que tiraram o Galo da zona de rebaixamento e o deixam agora perto do bloco principal.

Nenhum mistério, apenas o retorno de alguns titulares, a chegada de Fred, o crescimento de Cazares. Aliás, como tem jogador o equatoriano! O moço desequilibra, atordoa os rivais, se mexe muito, dá passes, desloca, chuta e faz gols. Nesta quinta-feira, foram dois, fora participação em outros. Um dos segredos da reação do time, sob o comando de Marcelo Oliveira.

O Atlético-MG assustou o Botafogo com 11 segundos, tempo que levou para abrir o marcador, com… justamente ele, Cazares, em linda jogada ensaiada. A vantagem tão rápida perturbou a moçada de Ricardo Gomes. Ainda assim, o Bota conseguiu equilibrar o jogo, foi prejudicado ao menos num lance mal anulado por impedimento (também reclamou pênalti), teve mais posse de bola e levou o segundo pouco antes do intervalo, com Robinho.

A diferença aumentou com Fred aos 2 da etapa final. O Botafogo foi às cordas e só respirou com o gol de Sassá, de pênalti, aos 27 minutos. Mas lá estava Cazares, aos 32, para fazer o quarto gol. Quando o jogo se aproximava do fim, ainda surgiram outros três gols, numa movimentação incrível: Gervásio Núñez fez o segundo do Bota, Carlos marcou o quinto e Bruno Silva fechou, com o terceiro do time carioca.

O Galo cresce, levanta a crista, começa a ajustar-se em todos os setores, sobretudo agora que a enfermaria ficou mais vazia. A pressão inicial sobre o grupo e Marcelo Oliveira desapareceu, ou ao menos diminuiu muito. Agora, sim, está em posição mais condizente com qualidade do elenco.

O Botafogo permanece em situação delicada, luta para manter-se na Série A, tem aspectos positivos. Lutará para não cair outra vez. Tem condições de ficar.