Corinthians sobra no Paulista

A primeira fase do Campeonato Paulista embica na reta final e uma constatação pode ser feita: o Corinthians sobra. A equipe de Tite é a que mais pontuou até agora, garantiu classificação com antecedência e supera desafios com naturalidade. Nem parece que está sendo remontada após desmanche.

A escalação que esteve em campo em Itaquera, na noite deste sábado, é a que apresenta força máxima. Só faltou Elias, em fase final de recuperação. No mais, é o grupo que tem atuado com frequência também na Libertadores. Tite parece ter definido, e bem antes do previsto, o grupo titular. E os resultados aparecem.

O placar contra o Ituano aponta 1 a 0, magro, básico e clássico. Conseguido aos 42 minutos da etapa final, em cabeçada de Felipe, comandante da zaga e convocado por Dunga para a seleção. Mas as traves evitaram que o estrago fosse maior: quatro bolas beijaram os postes. Sinal de que o Corinthians criou, e isso é o que conta.

Tite consegue ajustar o elenco com torneios em andamento. Mas, seja por competência dele, qualidade dos jogadores, uma pitada de sorte (que é necessária em tudo na vida), as vitórias se acumulam com rapidez. Isso torna o trabalho de refinamento muito mais fácil. A tarefa dele tem sido mais amena do que a de seus colegas, Bauza, Cuca e Dorival Júnior porque saiu quase de terra arrasada para a construção de uma nova equipe.

Até agora, tudo flui com tranquilidade. Os testes maiores virão a partir da segunda fase das duas competições. Mas até lá, pelo visto, o Corinthians estará ainda mais afinado.

Vai sair estátua pra Tite no Parque São Jorge?