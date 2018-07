Cristiano Ronaldo desanda a fazer gols

Os primeiros jogos do Real Madrid, na atual temporada, mostraram Cristiano Ronaldo meio apático, distraído, sem a contundência habitual. Pra que foram mexer com os brios do português. No final de semana, fez cinco gols, no Campeonato Espanhol, e nesta terça-feira sapecou mais três, na abertura da fase de grupos da Champions. Deixou a marca dele nos 4 a 0 sobre o Shakthar Donestk, no Santiago Bernabéu.

Ronaldo teve participação importante na goleada não apenas pelos gols, mas pela movimentação, pela preocupação que levou aos adversários – o time mais “brasileiro” da Europa. Mesmo assim, o ar da graça do matador apareceu só na segundo etapa, quando fechou a conta aberta, antes, por Benzema: foram dois de pênalti (um deles, meio mandrake), fora outras tentativas.

A trinca (não gosto do termo “hat trick”) levou Cristiano Ronaldo a 80 gols na competição europeia, ou seja, é o recordista num desafio extraordinário. Está folgado na frente? De jeito nenhuma. Adivinha quem o persegue? Acertou: Lionel Messi, que tem 77 e nesta quarta-feira tem presença garantida no Barcelona na visita à Roma.

Manchesters caem.A rodada inaugural do mais charmoso torneio de clubes do mundo teve dois resultados surpreendentes, com os Manchesters envolvidos. O City perdeu em casa para a Juventus por 2 a 1, de virada, mesmo placar do tropeço do United diante do PSV, na Holanda. Na edição anterior, os ingleses negaram fogo e não foram nem às semifinais.

A Champions começou quente. Porém, passou quase despercebida, pois a transmissão do Esporte Interativo está restrita a algumas operadoras.