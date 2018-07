Cruzeiro perde outra, de olho na Libertadores

O Cruzeiro resolveu abrir mão do Brasileiro, ao menos no início, e optou pela Libertadores. Por isso, outra vez entrou em campo sem força total e perdeu. Agora para o Santos, por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro. O bicampeão nacional larga na rabeira da competição.

Ok, tudo em nome da terceira estrela no campeonato sul-americano e, por extensão, o direito de tentar o inédito título mundial. As escolhas são difíceis, a gente sabe, sobretudo para clubes daqui, que não têm elencos com variedade suficientemente forte para combater em várias frentes.

A dúvida que fica é a habitual: vale a pena correr risco de distanciar-se logo da briga pela conquista doméstica? Se falhar o projeto mais ambicioso, como conciliar depois? Não são raros os casos de clubes que esnobaram a Série A e quebraram a cara em todo o resto.

O resultado da preferência atual se viu em campo: o Cruzeiro foi dominado pelo Santos do início ao fim. Raros os lances em que Vladimir entrou em ação. Os alvinegros, ao contrário, alcançaram a vantagem decisiva ainda no primeiro tempo, com o lindo gol de Geuvânio, e desperdiçaram uma penca de chances para aumentar a diferença. Deixaram escapar a oportunidade de aplicar surra.

Para o Santos, a vitória veio bem a calhar, depois da estreia em marcha lenta. Marcelo Fernandes mandou a campo o que tem de melhor e viu bom desempenho de Robinho, o destaque do clássico.