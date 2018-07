Chapéu alheio*

Nem é necessária muita perspicácia. Basta uma pitada de sensatez para intuir que, após a disputa do Mundial, estádios como os de Brasília, Cuiabá, Manaus (talvez Recife e Natal também) estarão entregues às moscas. Virarão monumentos ao desperdício, à vaidade e ao descuido com o rico dinheirinho. Nos três primeiros casos, e mais evidentes, o futebol das respectivas regiões não atrai público para a ocupação razoável nos complexos atuais – e a disparidade aumentará com a grandiosidade dos equipamentos planejados para a Copa. Em resumo, cabe o lugar-comum: serão elefantes brancos de cimento e aço.

Como nos sobram mentes criativas e generosas, surgem indícios de que haverá medidas para aliviar a solidão das arquibancadas no DF, em Mato Grosso e no Amazonas. Notícia publicada no Lance! revela que a CBF tem saída paliativa. Resumo. Assim que as arenas (como virou moda chamar velhos e bons campos de futebol) ficarem prontas, os grandes clubes seriam obrigados a fazer alguns jogos oficiais por lá na temporada.

Pronto, na base da canetada, fantasmas esportivos ganhariam vida e consciências ficariam aliviadas. A CBF assumiria os custos de transporte e hospedagem, além de garantir uma boa renda mínima para quem se submeter ao sacrifício e desprendimento compulsórios. De quebra, estaria feita média com torcedores de rincões do país carentes de bons espetáculos ludopédicos. (Essa frase soa oca como certos papos oficiais.)

O destino dessas praças de esporte preocupa desde o momento em que se decidiu erguê-las. O povo adora futebol, isso é fato. Porém, o tamanho do Brasil não permite deslocamentos tão fáceis como imaginam os cartolas. Não são três ou quatro jogos por mês, nesses palcos, que os sustentarão. É preciso muito mais para mantê-los e pagá-los – e isso se estende até para as casas novas ou reformadas de Inter, Atlético-PR, Corinthians. Se esses times, que têm atividades regulares, desde já se viram com projetos alternativos para aguentar as despesas, o que imaginar das demais?

Tem cabimento um Estádio Nacional, em Brasília, para 70 mil pessoas? Se pelo menos tivessem renovado o Serra Dourada… Não, era imprescindível bajular o poder central. Daí, vem o surto megalomaníaco, levantam gigantes para meia dúzia de partidas e depois não sabem o que fazer com as trolhas. Só se houvesse shows semanais da Madonna, do Chitãozinho & Xororó. Ou festa do peão boiadeiro, cultos religiosos, vestibular, festivais de cinema a céu aberto.

O que não cabe é obrigar equipes a aventuras para compensar passos falsos dos outros. São agremiações profissionais, em disputa de competições e de troféus; têm compromissos com os patrocinadores de seus estádios, há a questão dos mandos de jogos, os ingressos destinados aos torcedores das praças onde têm sede. Fossem amistosos ou torneios de verão vá lá. Campeonatos, não.

O mais grave? Os clubes vão aceitar.

Título em vista. O São Paulo tem obrigação de faturar a Copa Sul-Americana, e acredito no sucesso da turma de Ney Franco. É uma afirmação politicamente incorreta – e daí? Mas veja, o tricolor possui história e mais elenco do que o Tigre, o franco-atirador argentino que chegou à final. O time patrício afinou a sintonia nos últimos meses, meio-campo e ataque funcionam bem, a ponto de compensar vacilos defensivos. Se não bastasse, a decisão será no Morumbi, na semana que vem. Não imagino um novo Once Caldas na vida são-paulina.

*(Minha crônica no Estado de hoje, quarta-feira, dia 5/12/2012.)

Atualização: O Náutico firmou acordo para usar o Estádio de Recife. Portanto, um elefante branco a menos…