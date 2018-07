Cinco lutam pelo título; dois correm por fora

Faltam oito rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título continua aberta e Cruzeiro, Fluminense e Corinthians são os principais candidatos. Santos e Internacional, um pouco atrás, não podem ser descartados, embora tenham perdido força. Já Grêmio e Atlético-PR correm por fora e dependem de grande combinação de resultados para fazer a festa na primeira semana de dezembro. Mas têm a motivação extra de brigar por Libertadores, já que o Brasil recuperou uma vaga que a Conmebol havia tomado.

Ninguém tem caminho fácil no que resta de temporada, nem o trio que comanda a classificação, pois há diversos clássicos pela frente. Ainda assim, o Corinthians, na teoria, é o que pode beneficiar-se, pelo fato de pegar mais rivais de peso em casa. O Alvinegro terá em São Paulo jogos com Palmeiras e São Paulo, além de Cruzeiro e Vasco. Em compensação, sai para enfrentar o Flamengo.

Com 50 pontos e na terceira colocação, o Corinthians tem chance pelo menos de diminuir a diferença em relação ao Cruzeiro. O problema é a instabilidade da equipe, que conseguiu três pontos apenas nas últimas sete rodadas. A esperança de reação fica para o retorno de Ronaldo (foi bem no primeiro tempo no domingo contra o Guarani) e na chegada de Tite, o terceiro técnico do ano.

O Cruzeiro, líder com 54, fará quatro confrontos complicados como mandante – Atlético-MG, São Paulo, Vasco e Palmeiras na última rodada. Sai para jogar com Corinthians e Flamengo. Ainda é o favorito, também pelo fato de ter menos baixas do que os demais concorrentes. O Flu, com 53, tem vida complicada, porque atuará como visitante contra Atlético-PR, Inter, São Paulo e Palmeiras. Recebe Grêmio e Vasco.

O Santos desperdiçou chance de superar o Corinthians, na derrota para o São Paulo em cima da hora (4 a 3), mas não joga a toalha, pois sairá para pegar o Inter, mas hospedará Grêmio e Flamengo. O Inter, com 47, tem possibilidade matemática, mas os tropeços seguidos, contra Santos e Flamengo, reforçaram a intenção de Celso Roth e seus jogadores de se concentrarem na preparação para o Mundial de Clubes.

Os jogos que faltam para os principais concorrentes ao título são:

Cruzeiro (54 pontos) – Atlético-MG (Uberlândia), Grêmio Prudente (Fora), São Paulo (Uberlândia), Vitória (F), Corinthians (F), Vasco (Uberlândia), Flamengo (F), Pameiras (Sete Lagoas).

Fluminense (53 pontos) – Atlético-PR (F), Grêmio (Casa), Inter (F), Vasco (C), Goiás (C), São Paulo (F), Palmeiras (F), Guarani (C).

Corinthians (50 pontos) – Palmeiras (Pacaembu), Flamengo (F), Avaí (C), São Paulo (Morumbi), Cruzeiro (C), Vitória (F), Vasco (C), Goiás (F).

Santos (48 pontos) – Prudente (C), Inter (F), Vitória (C), Atlético-MG (F), Grêmio (C), Goiás (F), Avaí (F), Flamengo (C).

Inter (47 pontos) – Grêmio (Olímpico), Santos (C), Fluminense (C), Atlético-GO (F), Avaí (C), Botafogo (F), Vitória (C), Grêmio Prudente (F).