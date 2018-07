Cinco times ainda na briga contra o descenso

Atlético-GO, Figueirense e Palmeiras formam a trinca de rebaixados para a Série B. Falta um para completar a quadra. A briga aparentemente está entre Sport (40), Lusa (41) e Bahia (43). Ok, esses são os mais ameaçados. Mas não se pode esquecer de Coritiba e Náutico (45). Por incrível que pareça, ambos ainda correm risco.

Para facilitar a conversa: Náutico e Coritiba precisam só de um ponto, nos jogos que restam e tem campanhas muito parecidas. Com 46, e com 13 vitórias, levam vantagem nos critérios de desempate em relação aos outros três ameaçados. No momento, o Náutico está à frente do Coritiba pelo saldo de gols (menos 8 e menos 9).

O perigo está na eventualidade de duas derrotas ­– o Náutico visita o Bahia e encerra participação no clássico com o Sport. Já o Coritiba sai para jogar com o Cruzeiro e tem o Figueirense como hóspede na rodada de encerramento. Se estacionarem nos 45 pontos, abrem frente para ser superados pelos demais.

Como isso é possível? Vamos lá.

O Sport tem 40 pontos e joga com Fluminense (casa) e Náutico (como visitante). Se ganhar os dois, termina participação com 46 pontos.

A Lusa está com 41 pontos, visa o Inter e tem a Ponte no Canindé. Dois triunfos a deixarão com 47 pontos.

O Bahia acumula 43 pontos e joga com Náutico (casa) e Atlético-GO (fora). Ganhando as duas vai para 49 pontos.

Isso tudo é teoria, eu sei. Mas alternativas possíveis.