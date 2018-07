Clássico mostra Santos mais definido que SP

O clássico que Santos e São Paulo disputaram no início da noite deste domingo foi sem graça. Ou seja, cumpriu o que se previa. Com um punhado de desfalques para cada lado, dificilmente o jogo entraria para a antologia da rivalidade das duas equipes. O 1 a 1 ficou de bom tamanho.

Nem por isso foi inútil. A partida na Vila mostrou que duas equipes com estágios de preparação diferentes. O Santos de Dorival Júnior é coeso, tem um plano de jogo, uma estratégia. Tem cara. Evidentemente, a ausência de Lucas Lima e de Ricardo Oliveira, para ficar nos nomes mais ilustre, pesa. Ambos são responsáveis por grande parte dos gols. Mesmo assim, nota-se que o treinador tem uma roteiro planejado para a equipe e que, à maneira de Tite no Corinthians, faz os reservas se encaixarem na proposta tática.

O São Paulo, ao contrário, tateia, busca uma definição, continua sem identidade. Edgardo Bauza não conseguiu ainda tornar clara sua ideia para a equipe. Ele muda, mexe, altera, testa, observa e não despontou até agora um time confiável. Persiste a interrogação que pesa sobre os são-paulinos desde as trocas de comando no ano passado. Um fato é evidente: Ganso, hoje, é o melhor da companhia e a falta dele diminuiu muito o poder de criação e de finalização. Foram poucos os lances de destaque do lado tricolor.

Há dúvidas a rondar o São Paulo. No gol, Dênis tem a sombra imensa de Rogério Ceni e não passa confiança. Lugano está longe de ser o xerife de tempos atrás, assim como Carlinhos é vulnerável. No meio Thiago Mendes e João Schmidt são limitados e Centuriòn até hoje não disse a que veio. Calleri é esforçado e nem um pouco extraordinário. Kardec entrou como opção a Daniel e sobressaiu pelo gol; senão, passaria em brancas nuvens como em outras oportunidades.

O Santos sem presunção dá sinais de que irá longe no Estadual, como tem sido praxe nos últimos anos. O São Paulo mostra vocação para proporcionar sobressaltos e, até, alguma boa surpresa. Vai saber…