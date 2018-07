Clássicos da bola*

Sua Majestade o Rei Pelé completou ontem 72 anos de vida recheada de milhões de fotos, artigos e reportagens, de milhares de gols, títulos e prêmios, além de centenas de giros pelo globo e paparicação por parte dos mais diversos figurões internacionais. O aniversário do mito, da lenda do futebol e brasileiro mais conhecido no mundo teve comemoração discreta por aqui. Com a descortesia da retomada de polêmica que começa a chatear: por quanto tempo ainda será o número 1, até ser superado por Lionel Messi (24), o fenômeno da bola nestes anos 2000?

A discussão é bizantina, revela inevitável choque de geração, uma pitada de ciúme e ignorância, e não leva a lugar nenhum, a não ser à constatação de que se trata de dois gênios, e como tal merecem respeito e admiração. Dois seres superiores, que baixaram à terra para encantar o público e para dar testemunho da evolução da espécie, embora em épocas distintas. Ainda bem.

Há necessidade quase doentia no esporte de apontar o melhor, o maior, nesta ou naquela modalidade. Fixação que o sábio Freud poderia explicar com propriedade. Há a sofreguidão de reafirmar a excelência de uma época em relação às demais. Fora a tendência – humana e normal, é verdade – de considerar que a história começa hoje, que só existe o presente. Não é por acaso que um lugar-comum imbecil que vagueia por aí prega que o passado é coisa de museu.

Pelé e Messi não são excludentes; ao contrário, se completam e refinam uma atividade em constante progresso. Bobagem tremenda achar que, ao elogiar um, necessariamente se deve olhar de esguelha para o outro. Quem age dessa forma não curte plenamente o prazer que o futebol proporciona. Tomara houvesse mais Pelés e mais Messis. A vida, legal por definição, seria mais divertida.

Mas não existem, e sabe por quê? Porque boleiros especiais não brotam como mato, não se encontram em cada esquina. Bons jogadores há às pencas; craques pertencem a casta seleta. Por isso, se destacam, destoam, desequilibram, fascinam e ganham muito. E, ao mesmo tempo, se veem no centro de polêmicas, até contra a vontade deles.

Um dos argumentos para defender a hegemonia de Pelé ou de Messi são os números. Ah, a estatística, divindade do momento no futebol! Um lembra que o astro do Barça está a ponto de superar Pelé em quantidade de gols marcados num ano. Nem sei quantos cada um fez, nem me interessa. Outro rebate com a constatação de que Pelé, adolescente e imberbe, foi campeão do mundo. Um terceiro alega que o brasileiro pegou muito perna de pau pela frente, enquanto o argentino enfrenta grandalhões. Tudo correto, tudo falso.

O que interessa a idade, a não ser como curiosidade cronológica? Ambos são clássicos; portanto, atemporais. Para o apreciador da música, tanto faz que Beethoven tenha composto a Nona Sinfonia com 54 anos, quase antevéspera da morte. Ou que Mozart tenha escrito Don Giovanni, com 31. São obras-primas, atravessam séculos, assim como seus autores. E, salvo engano, não se perde tempo com papo furado de que o austríaco seja mais requintado do que o vizinho alemão.

A qualidade do que fazem Pelé e Messi também é inatacável. Cada um desponta como o máximo em seu tempo, com os recursos, os desafios e as peculiaridades das respectivas eras. O nosso vovô da bola é lendário; o hermano certamente o será. Tiraria o chapéu (se usasse) para ambos, como reverência por aquilo que representam. E seria divino se os visse jogar pelo meu time. Epa, Divino?! Já…

*(Minha crônica no Estado de hoje, quarta-feira, dia 24/10/2012.)