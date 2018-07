Comece logo, Cuca!

Antes de a bola rolar em Osasco, na noite deste domingo, Cuca afirmou que ainda não treinou o Palmeiras. Na prática, o técnico recém-chegado acompanhou uns dois bate-bolas. Mas é bom que comece logo o trabalho, porque a coisa voltou a ficar feia para os lados verdes. E isso ficou claro na derrota por 2 a 1 para o Audax.

O Palmeiras jogou mal, como nos piores momentos de pesadelo. Um horror. Cuca até fez alterações, em relação ao time que perdeu para o Nacional, na quinta-feira, pela Libertadores. Saíram Lucas e Egídio, assim como Allione não foi a campo (no caso, por contusão). Não adiantaram as mexidas.

O Audax mandou na partida no primeiro tempo, abriu a vantagem de 2 a 0, com gols de Velicka (pênalti) e Camacho, e na etapa final tratou de segurar o resultado. Jogou de maneira correta e consciente – a rigor teve até mais chances do que o próprio Palmeiras. Confirmou a condição de uma das surpresas do Paulista.

Cuca apelou para novas substituições, no intervalo, como a entrada de Barrios e Rafael Marques, nas vagas de Alecsandro e Gabriel. Depois, tirou também Gabriel Jesus e pôs Erick em campo. O Palmeiras reagiu na base da vontade e da correria e não como consequência de melhora tática ou técnica. Diminuiu com Barrios e teve a chance de empate nos pés de Dudu, que mandou a bola para a lua na cara do gol.

O Palmeiras mostrou-se travado mais uma vez. Sinal de que a cabeça não está legal, assim como os pés. Cuca tem de trabalhar rápido, pois tem mais quatro jogos antes da decisão com o Rosário, na Argentina, pela Libertadores. E, pelo visto, terá muito o que fazer. O time parece desmilinguido.