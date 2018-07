A brincadeira é clássico da infância, e a meninada, ainda hoje, se diverte com o “Como está, fica!”. Um garoto mais esperto ordena que outros se imobilizem do jeito em que se encontrarem, como estátuas. Voltam ao normal só com o “Licença!”, palavra de ordem que, às vezes, demora…

A CBF, pelo visto, incorporou o espírito do joguinho de criança e pretende aplicá-lo ao futebol daqui, sobretudo no que se refere à seleção. O presidente eleito da entidade, Marco Polo Del Nero, engrossou o coro puxado por Parreira, Felipão, outros integrantes da comissão técnica, jogadores e tomou como ligeira falha de estratégia o desastre ocorrido em BH. Ora, detalhezinho besta levou à hecatombe diante dos alemães.

O herdeiro de Marin não vê motivo para alarme nem para alterações precipitadas, tomadas no calor da emoção. Pra quê? Tudo foi preparado em minúcias, a pressa é inimiga da perfeição e há tempo para a aventura na Rússia, em 2018. Desde que a seleção supere as Eliminatórias. Como?! Você acha moleza? Foi, meu amigo, foi. Em outros tempos. Depois de 7 a 1 na corcova, não custa optar por reserva nos prognósticos. Muita cautela.

A CBF cuida do futebol e tem direito de escolher executivos e gestores que lhe aprouverem. Isso significa que, se estiver satisfeita com os resultados, mantém a toada e não troca de colaboradores. Em teoria, não há o que contestar, por se tratar de entidade privada, autônoma. O de sempre.

Na prática, deve explicações públicas, por lidar com um patrimônio cultural do País. Esse esporte mexe demais com o imaginário popular, sem contar que virou negócio que movimenta bilhões. Portanto, a CBF não deve atuar como se pairasse acima de tudo. Negar o peso da derrota significa referendar a realidade paralela que os envolvidos no vexame ergueram. É a pior maneira de se comportar, uma vez que estimula o imobilismo, o “Como está, fica!”.

O tema é sério e envereda por terreno escorregadio, porque o governo ensaia entrar em cena. O ministro Aldo Rebelo admite que se buscam brechas para presença maior do Estado na gestão do esporte. Considera-se necessário seguir de perto as pegadas da cartolagem, mas falta respaldo legal para tal. Ok, claro.

Isso dá pano pra manga pra mais de metro, renderá batalhas de bastidores e de juristas. Pra ser sincero, coloco um pé atrás com palavrório oficial – tanto de CBF quanto do governo. Ainda mais quando se segue a catástrofes de repercussão estrondosa. Tende-se a falar demais e a agir de menos.

À espera de desdobramentos, imagino que papel representarão Felipão e Parreira no processo. Correto seria abrirem mão dos cargos, num gesto de inteligência e à altura da biografia de ambos. Não podem apegar-se a algo de que não necessitam. Muito menos devem sujeitar-se a servir de escudo para a CBF. Não merecem ser manipulados como fantoches.

P.S.: Quase esquecia: a seleção entra em campo contra a Holanda. Jogo inútil. Terceiro ou quarto lugar é igual.

*(Minha crônica publicada no Estado de hoje, sábado, dia 12/7/2014.)