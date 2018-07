Condenação prévia*

Desde cedo, aprendemos que não se condena ninguém antes de julgamento, e com ampla margem de defesa. Trata-se de bê-á-bá do Direito e, salvo engano, está previsto até no Código de Hamurabi, que os sumérios escreveram quase 4 mil anos atrás e é de lascar de tão severo. Para os romanos, então, fãs de debates e filigranas jurídicos, taí um princípio que não se discute.

Mas no ano da graça de 2013 deram pontapé nesse preceito e já se condenou a Portuguesa de antemão. A sessão do tribunal que vai aprecia o caso da suposta irregularidade na escalação de Héverton na última rodada está marcada para a segunda-feira. A sentença, pelo jeito, saiu antes e só falta ser declarada oficialmente.

Não me refiro às polêmicas em redes sociais. Noves fora algumas observações razoáveis, pescadas aqui e ali, em blogs, Facebook e Twitter, sobram comentários estapafúrdios, contra a equipe paulista ou a favor dela. O conteúdo do raciocínio depende das cores da paixão clubística. Mas se pode constatar que o clamor pela legalidade e pelo cumprimento das regras vai até onde convém aos interesses de cada um.

Fiz a prova na prática. Assim que estourou a bomba de que a Lusa perderia quatro pontos por colocar Héverton em campo contra o Grêmio, sem cumprir o resto de suspensão, ponderei que era necessário levar em conta atenuantes na história. Foi uma chuva de insultos, sobretudo de fãs do Fluminense, por tabela o beneficiado na pendenga. “Lei é lei”, “Rasguem-se os regulamentos”, “Errou, tem de pagar” eram os argumentos mais comuns.

Na sequência, ao notar que existem brechas para livrar a Lusa, com base no Código de Justiça Esportiva ou no Estatuto do Torcedor, ouvi e li como respostas “Dane-se o Estatuto”, “Conversa fiada”, “Bairrista” e coisas do gênero. Há muita flexibilidade de ética.

Esse o lado fanático, para o qual se concedem descontos. O que preocupa demais são os indícios de justiçamento prévio disparados por fontes influentes. E vários. Um auditor, jurado, juiz, sei lá – enfim, um dos responsáveis pela audiência decisiva postou comentário no Fêice em que, sem lero-lero, admitiu que a Lusa deveria ficar sem os pontos. Isso significa revelar o voto, sem ouvir as partes. Como diz o amigo Cléber Machado nas transmissões da Globo: “Pode isso, Arnaldo?!”**

A dupla inseparável Marin-Del Nero também veio a público com discurso afinado. O tom, peremptório: o regulamento será cumprido, seja para quem for. E que não se insinue jamais a manobra por virada de mesa. Distorção assim não existirá na entidade que ambos comandam com denodo há dois anos, após a debandada do ex-todo-poderoso da CBF. Eles são a garantia.

Mais estarrecedora é a postura de Paulo Schmitt, procurador do STJD. Sem rodeios, ele lembrou que a Lusa pisou na bola e terá de arcar com os desdobramentos negativos. “Não vejo escapatória”, afirmou, com a ressalva de que é o tribunal quem decide.

As leis existem para ordenar a relação entre os homens e evitar abusos. Porém, nem sempre se aplicam sumariamente. Como as controvérsias são comuns e naturais, para tanto há tribunais, juízes, advogados. Além da Lei, há a Justiça – e ela quem deve prevalecer. Isso não sou eu quem afirmo; Cícero com inteligência e sensibilidade alertava para tal distinção, em suas brilhantes intervenções na Roma Antiga.

Questões estão no ar. A Lusa se beneficiou com a entrada de Héverton nos 15 minutos finais de um jogo que não lhe valia nada? Ele interferiu no resultado? O placar influenciou a classificação final? Que dolo houve na conduta do clube? Por que o julgamento na antevéspera da rodada de encerramento? Por que não há divulgação online e imediata de jogadores punidos, para controle preventivo da arbitragem? Por que obrigatoriamente a perda de pontos e não o pagamento de multa?

Todos – ou quase – imaginamos que jogo de bola é só esporte, decidido por atletas, no gramado. Bando de ingênuos, simplórios, ultrapassados.

*(Minha crônica publicada no Estado de hoje, sexta-feira, 12/12/2013.)

**Após a publicação da crônica, veio a informação de que o auditor em questão foi afastado do julgamento.