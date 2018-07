Corinthians demole Palmeiras em seis minutos

O clássico deste domingo no Pacaembu poderia ter como subtítulo “Como demolir um time em seis minutos”. Pois foi o que aconteceu. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, criou mais chances além do 1 a 0 obtido em chute de Marcos Assunção, mas ruiu no início da etapa final. Em dois lances de bola parada, o Corinthians virou (Paulinho e Márcio Araújo contra) e comandou a partida até o final. Recuperou a liderança da competição com méritos e terminou com o último invicto.

O Palmeiras da primeira parte do clássico foi quase impecável: marcou bem, acelerou o ritmo quando tinha a bola, seu meio-campo foi atento e os atacantes se deslocavam. Barcos aos 9 minutos ficou livre na área e cabeceou para fora. Aos 17, Marcos Assunção castigou Júlio César com um fogo e Valdivia quase no final recebeu livre, driblou o goleiro e perdeu o ângulo na hora de concluir. Perfeito.

Tudo mudou na etapa final. O Corinthians voltou mais rápido e menos disposto a assistir ao adversário jogar. Bastaram duas cobranças de falta para mudar tudo. Na primeira, aos 3 minutos, a bola bateu em Márcio Araújo, depois de resvalar na cabeça de Liedson, e sobrou para Paulinho só empurrar para o gol. Três minutos depois, em nova falta, Márcio Araújo tentou antecipar-se a Liedson e tocou para o gol.

Pronto, acabou o Palmeiras. O time de Felipão repetiu as panes que o derrubaram no ano passado, não se achou mais em campo, bateu o complexo de inferioridade e o Corinthians só não fez mais porque Jorge Henrique e Liedson desperdiçaram oportunidades. O esboço de reação verde veio no final, com cobranças de Marcos Assunção – numa Henrique desviou de cabeça para fora e noutra Júlio César pegou.

Os dois times mostraram, numa situação extrema, como ainda vivem situações distintas. O Palmeiras se deixa tomar pelo pânico e não tem forças para sair de saia-justa. O Corinthians, mesmo sem encantar, se supera na vontade, na pressão; cresce na adversidade. Não é por acaso que recuperou o primeiro lugar no Paulista.

Mas agora vamos reconhecer: como festejar o futebol, se fora de campo bandos se matam em nome da paixão por um clube? Até quando isso vai acontecer, sem que se faça algo para tirar de circulação assassinos em potencial – e de fato?