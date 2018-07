Corinthians e Vasco nas mãos dos “inimigos”

Quem diria, o destino do Brasileiro de 2011 está nas mãos de Palmeiras e Flamengo? Os dois não caíram fora da briga pelo título e agora têm a missão de azucrinar a vida de seus maiores rivais. Os clássicos contra Corinthians e Vasco, no domingo que vem, serão mais importantes do que se supôs quando se elaborou a tabela. Na época, foram marcados esses jogos para evitar entregadas. No fim, se tornarão as decisões.

Adrenalina não vai faltar – e tem sido uma das características do torneio deste ano. Além das escorregadas, das falhas, das reações dos que ficaram, pelo menos até as quatro últimas rodadas, na corrida pela taça. Sobraram Corinthians e Vasco – por méritos, é evidente – e por incompetência dos demais. E agora, como sofrimento adicional para os dois primeiros colocados, vêm os clássicos domésticos.

Clássicos que, até determinado momento, iriam transformar-se em amistosos. O Corinthianstinha cumprido o papel dele, com a vitória sobre o Figueirense, enquanto Fluminense e Vasco empatavam e iam juntos para o buraco. Tudo mudou com o gol de Bernardo nos acréscimos do combate no Engenhão, que não à toa começou atrasado. A vitória adiou festa corintiana, que estava pronta para acontecer no Orlando Scarpelli.

Nem tanto pelos jogos deste domingo, mas pelo que fizeram ao longo da competição, Corinthians e Vasco mereceram chegar à disputa do título. Os dois tiveram começo de ano ruim, reagiram, cresceram e se mantêm vivos até o capítulo de encerramento. Superação, no caso de ambos, não é lugar-comum, mas constatação. Ok, não haverá um supercampeão. Mas e daí? Este será lembrado como o mais equilibrado dos Brasileiros.

Equilíbrio que se fez presente nos jogos de hoje. O Corinthians teve dificuldade contra o Figueirense, a ponto de ter criado no máximo duas boas chances de gol ­– numa delas, na metade do segundo tempo, Liedson de cabeça fez 1 a0 e garantiu outra vitória magra, porém fundamental. Percebe-se que o elenco alvinegro está cansado.

Desgastado também anda o Vasco. Mas lutador, brigador, movido pela ilusão de que ainda pode dar duas voltas olímpicas – na Série A e na Sul-Americana. Foi assim que se comportou diante do Flu, num duelo mais animado do que o de Florianópolis, em que houve bolas na trave para ambos os lados, erro de arbitragem (o impedimento inexistente de Diego Souza logo no primeiro minuto) e gols emocionantes.

E depois tem gente que fala que o campeonato sem mata-mata não tem graça. Ora….