Corinthians ensaia abrir boa vantagem. Cruzeiro vive.

Alguns lances ridículos marcaram o primeiro tempo do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Todos protagonizados por jogadores alvinegros: Rodriguinho conseguiu errar três chutes em finalizações que poderiam ser perigosas, e Romero foi tentar uma bicicleta e ficou esparramado no chão.

Mas, acreditem, os dois foram fundamentais para a vitória corintiana por 2 a 1.

Um resultado que parecia distante, após 45 minutos de partida veloz, porém sem grandes jogadas que entusiasmassem a torcida. A melhor chance foi do Cruzeiro, quase no finalzinho da etapa inicial, quando William driblou Yago e finalizou de fora da área. A bola bateu na trave.

O Corinthians foi para o vestiário assustado, mas voltou a mil por hora. E, logo a um minuto, Rodriguinho finalmente acertou um chute. De longe. O goleiro Rafael conseguiu espalmar, fazendo bela defesa, mas a bola sobrou para Marquinhos Gabriel. Ele cruzou para a área e Romero chegou junto com o zagueiro Léo, que mandou para dentro do gol.

A equipe corintiana continuou animada. Daí foi a vez de Marlone acertar cruzamento que foi alcançado por cabeçada perfeita de Romero: 2 a 0, aos 8 minutos. Gol comemorado com a bandeira do Paraguai pelo atacante artilheiro.

A torcida respirou aliviada e até pensou em goleada na Arena de Itaquera. Foi ilusão passageira, porque, se não fosse o goleiro Walter, o zagueiro Manoel teria marcado, com uma cabeçada perfeita. A bola foi ao chão e quando ia entrando no gol, o goleiro apareceu para desviar. No rebote William jogou de novo para a pequena área – e novamente Walter surgiu para mostrar que pode substituir bem o titular Cássio.

Passada a pressão, parecia que o Corinthians voltaria a mandar em campo. Até o Cruzeiro diminuir em contra-ataque, em que Ábila ganhou da defesa e tocou para Robinho encher o pé.

No final, 2 a 1 – vitória merecida do Corinthians, embora a torcida tenha esboçado algumas vaias nos instantes finais.