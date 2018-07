Corinthians faz o certo e Sport afunda

O Corinthians costuma levar ao pé da letra a lição de aproveitar-se de adversário instável. No meio da semana, sapecou 3 a 0 na Ponte Preta e deu uma reerguida. Neste domingo, lascou 2 a 0 no Sport e subiu muito na tabela. Sabe que o caminho para o sucesso passa por não ceder pontos para quem anda por baixo.

Não foi moleza, como se pode supor. Foi necessário um pouco de suor – mais pelo calor de Recife do que pela qualidade atual do Sport. Impressiona como caiu o time pernambucano. Um ano atrás, a esta altura, era das sensações da Série A, frequentava o topo da classificação e assustava rivais de porte.

O Sport de hoje é limitado, assustado e perdido. Não por acaso segura a lanterna, com 1 ponto. E dela não sai nesta rodada. Para complicar, na quarta tem clássico com o Santa Cruz, que o substituiu na condição de destaque do torneio. Oswaldo de Oliveira já é um dos que entram no alvo de mira da crítica e da cartolagem.

No primeiro tempo, houve equilíbrio, diria até com o Sport ligeiramente melhor na marcação. Tanto que impediu que Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel criassem. O Corinthians a rigor teve uma chance, contra ao menos três da turma da casa. Parecia promissor.

No segundo, o ritmo caiu, e ficou evidente que os dois lados sentiram os efeitos da temperatura de início de tarde. O Corinthians, um pouco mais solto, foi à frente e só não abriu o marcador numa finalização de Marquinhos Gabriel por causa de defesa preciosa de Marcão. O Sport tratou de responder e testou Walter.

A mudança veio com a saída de Luciano e a entrada de Lucca. No segundo lance de que participou, aos 24 minutos, o rapaz abriu o placar, ao completar de cabeça bola lançada por Giovanni Augusto. O gol desmontou o Sport, escancarou brechas. O segundo, aos 33, foi numa conclusão impecável de Marquinhos Gabriel. Ficou fácil daí pra frente. O Sport desmoronou e o Corinthians só gastou o tempo.

A tendência: Corinthians sobe, se estabiliza no bloco principal. O Sport entra em turbulência, surge como o primeiro dos candidatos para lutar contra o rebaixamento. E terá dificuldade. Em compensação, tem tempo para reagir.