Corinthians joga futebol de quem quer ser campeão

Dias atrás, coloquei uma questão aqui, logo após uma das vitórias do Corinthians: “Pintou o campeão?”, estava no título da crônica. Não era manifestação bairrista, nem babação de ovo. Antes, era constatação de uma tendência. Tendência reforçada na noite desta quinta-feira, com o 1 a 0 sobre o Internacional, no Pacaembu lotado.

O comportamento do Corinthians foi o de time que joga para ser campeão e não apenas coadjuvante. Não tem espírito para conformar-se com o G4, que funciona como consolo para quem falha na busca da taça. A equipe de Tite mostra-se solidária, compacta, batalhadora, incansável. Atenta. E com paciência para minar resistência rival.

Aconteceu isso contra o Inter. O primeiro tempo foi muito pegado, de marcação forte para ambos os lados. Sem chances irrefutáveis de gol. Nem por isso um clássico sonolento, arrastado, daqueles de dar vontade de mudar de canal. Houve rapidez nas saídas de bolas dos dois lados. Prevaleceram os sistemas defensivos.

O Corinthians mudou o panorama do jogo na etapa final. Partiu pra cima do Inter, acelerou o ritmo, sufocou, não deu espaço para a rapaziada de Falcão. Dessa forma, criou oportunidades para marcar. E ainda contou com Emerson no lugar de Liedson, que saiu por sentir contusão por dividida com Bolívar logo no início.

A superioridade corintiana foi premiada com o gol de Willian, aos 28 minutos. Daí em diante, o líder (25 pontos em nove rodadas) soube dosar forças, enrolou o Inter como pôde e continuou a dar as cartas. Como se espera de quem comanda a classificação.

Há muito caminho pela frente, ninguém se iluda. Mas vai ser difícil bater esse equilibrado, eficiente e empolgado Corinthians. Isso vai.