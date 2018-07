Corinthians mostra despreparo na demissão de Adilson

O Corinthians está à deriva, dentro e fora de campo. Os bons resultados rareiam e a liderança (por pontos perdidos) foi para o espaço com os 4 a 3 para o Atlético-GO, na tarde deste domingo. Tão ruim quanto amargar derrota no Pacaembu foi a demonstração de insegurança e intolerância da diretoria, na demissão de Adilson Batista, contratado dois meses atrás como substituto ideal para Mano Menezes.

A cartolagem corintiana não suportou a perspectiva de fechar o ano do centenário sem nenhum título para comemorar. Não faltaram ações de marketing, houve festa até em navio, o clube ganhará de presente um estádio para a Copa de 2014. Mas taça que é bom até agora nada. Então, diante da perspectiva de fiasco completo dentro de campo, optou-se pela saída clássica de mandar embora o treinador e assim amenizar a ira da torcida.

O torcedor vislumbrou que o últino sonho no centenário pode virar fumaça com a sequência de resultados ruins nas últimas rodadas. Em cinco jogos, foram dois empates e três derrotas – duas delas para equipes da zona de rebaixamento, e de virada. A defesa, antes ponto de referência, oscila mais do que Bolsa de Valores em tempos de crise financeira e levou 13 gols em seis partidas. Nem consola o fato de o time ter o melhor ataque da Série A, com 52 gols.

Adilson não conseguiu manter o padrão de aproveitamento de seu antecessor e alega que, dentre outros problemas, enfrentou fartura de baixas provocadas por contusão. O argumento vale até certo ponto, e de fato lhe fazem falta jogadores como Jorge Henrique, Dentinho, Elias (na seleção) ou mesmo Ronaldo, com suas aparições esporádicas. Mas ele errou também nas escolhas de jogadores, em substituições, em estratégias de jogo.

Outros times enfrentaram obstáculos semelhantes, no que se refere a desfalques – Cruzeiro e Fluminense, agora na frente, ainda sofrem com restrições de elenco, mas passaram à frente. Um dos aspectos que poucos abordam é o fato de o grupo corintiano ter média de idade alta, são muitos os veteranos. O desgaste físico se acentua neste momento – Roberto Carlos, por exemplo, foi poupado porque temia sofrer contusão. Item que deveria ter constado do planejamento feito no começo do ano. Só que na época se montou time para ganhar a Libertadores e se ignoraram as exigências do Brasileiro.

O descontrole geral ficou evidente na derrota para o Atlético-GO. Depois de início promissor, com o gol de Leandro Castán com pouco mais de um minuto, o Corinthians cedeu espaço e levou três gols ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a tensão aumentou com a expulsão tola do próprio Castán e com o quarto gol. Não adiantou o esboço de reação, com os gols de William Morais e Thiago Heleno quase no fim. Mesmo o empate já seria resultado decepcionante.

A sorte do Corinthians é que a tragédia ainda não se consumou, não é irreversível. Ele tem 10 jogos pela frente e não há indícios de que Cruzeiro e Fluminense disparem na ponta, pois não se trata de supertimes. O novo técnico, de qualquer forma, chegará com responsabilidade enorme, pois recairá sobre ele o peso de evitar um encerramento melancólico em ano pra lá de especial.