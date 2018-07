Corinthians na final, com o habitual placar apertado

A vitória teve a marca registrada do Corinthians das últimas temporadas: apertada, placar ajustadinho e até com algumas chances para o adversário. Mas o 1 a 0 sobre o Al Ahly, nesta quarta-feira, no Japão, não saiu do padrão da equipe que, dessa maneira, ganhou o Brasileiro do ano passado e a Libertadores deste. E assim está mantido o sonho do título mundial, na final de domingo, diante de Chelsea ou de Monterey.

Algum corintiano se surpreendeu com a forma de o Corinthians jogar contra os africanos? Só se for um torcedor distraído, pois esse é a tônica, 1 a 0 virou um clássico para o grupo atual. Até o roteiro foi aquele de tantas outras ocasiões. O Al Ahly começou mais atrevido, gastou o fôlego em 25 minutos no primeiro tempo e o Corinthians, passada a tensão inicial, ficou à vontade em campo.

Tão à vontade que aos 29 veio o gol que definiu a história do duelo: Douglas deu passe de “rosca”, pelo lado esquerdo da área, e a bola encontrou a cabeça de Guerrero. O peruano não perdoou. Foi o melhor lance dele no jogo – e aquele que valeu a passagem para Yokohama. O restante da etapa inicial teve domínio alvinegro, apesar de não saírem mais chutes a gol.

O Al Ahly fez o que lhe restava no segundo tempo: foi pra cima, apertou na marcação, caprichou nas divididas, arriscou chutes de longe. O Corinthians recuou e recuou, na tentativa de puxar contragolpes, com os passes de Douglas e os deslocamentos de Guerrero e Emerson. Só que foram raras as brechas para esse tipo de jogada e os egípcios vindo pra cima.

Tite colocou em campo Romarinho e Jorge Henrique, nas vagas de Emerson e Douglas. Imaginei até que fosse explorar a agilidade e a leveza de ambos para puxar os contra-ataques. Em vez disso, os utilizou para fechar espaços pelas laterais.

Ou seja, optou por segurar o resultado. E, a bem da verdade, por mais que tenha parecido sufoco tremendo, o Al Ahly a rigor teve uma finalização perigosa, com o lateral Fathi tocando na saída de Cássio. Pouco, para caracterizar o tal sufoco.

De qualquer forma, correu algum risco diante de um adversário tecnicamente limitado. Não era necessário. Postura a ser evitada na final, independentemente do time com o qual venha a topar.