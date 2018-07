Corinthians não baixa a guarda na busca pelo topo

O Corinthians continua a desmentir diagnósticos negativos. Vira e mexe, é colocado como carta fora do baralho, por causa das mudanças, da inconstância, da pressão.

No entanto, entra rodada, sai rodada, e lá está o campeão do ano passado no bloco principal. E, mais do que isso, se mantém nas pegadas de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG na busca pelo topo e na briga pelo título. Disputa praticamente ponto a ponto.

A prova de que não baixa a guarda veio na noite desta quinta-feira, nos 3 a 0 sobre o Sport, em Itaquera. Primeiro tempo morno, de pressão forte de lado a lado e com poucas oportunidades de gol. Apreensão para a Fiel, com um pé atrás e o temor de que pudesse ver a equipe desperdiçar ao menos dois pontos em casa.

No intervalo, a mexida importante: saiu Cristian, entrou Gustavo. O Corinthians acelerou, desfez o nó pernambucano, se impôs. Em menos de 20 minutos, construiu o resultado que o deixou a seis pontos do Palmeiras. Primeiro, com o Rodriguinho aos 3 minutos, em jogada de Marlone. Aos 10, Marlone serviu Leo Príncipe aumentar. O terceiro veio aos 18, após cobrança de escanteio que Vilson desviou para as redes.

Pronto, tarefa cumprida, adversário despachado e em situação delicada – com 27 pontos, o Sport fica perto da zona de rebaixamento. Dali em diante, a turma alvinegra só fez o tempo passar, sem se preocupar mais com riscos de surpresa. Com elenco justinho, sem muitas opções, ainda sob certa desconfiança, acumula pontos e manda o recado: se vacilarem, chega outra vez.

E quem duvida?