Corinthians ou Palmeiras?

Desde domingo ouvi essa pergunta um monte de vezes. Qual dos dois disputará a final do Paulista. Minha resposta tem sido a seguinte: não sei. Tá bem, tá bem, parece que fico no muro. Mas é a realidade. Difícil, num duelo com tanta história e tradição, apontar um favorito. A chance de errar em geral é grande. Cansei de ver um dos dois em crise bater o outro.

Mas, para que corintianos e palmeirense não pensem que tenho medo de me expor, faço uma ponderação. Com base em alguns fatores, digo que hoje o Corinthians está mais pronto do que o Palmeiras. Veja que não digo que um é superior, mas com entrosamento e plano adiantados.

O que é normal. O Corinthians não mudou tanto de 2014 para cá. Houve trocas, como ocorre em qualquer clube, porém menos do que as do Palestra. A base alvinegra foi mantida, e reforçada com o retorno de Tite, que havia trabalhado com grande parte do elenco. A movimentação alviverde foi muito intensa, com técnico novo, 20 jogadores e até novo diretor.

Natural que o Corinthians tenha largado a temporada de 2015 à frente. Além disso, precisou acelerar a definição de uma estratégia porque enfrentou o Once Caldas na fase preliminar da Libertadores. Esse desafio logo de cara colocou a rapaziada de Tite mais rapidamente em ritmo de competição. Oswaldo de Oliveira ainda agora busca a formação verde ideal.

Pesa a favor do Corinthians também o retrospecto formidável em casa. Fora o jogo de estreia, diante do Figueirense, nunca mais perdeu em Itaquera. Tem utilizado o estádio como aliado. Como fator negativo a ausência de Emerson e Guerrero, jogadores decisivos. Pode pesar também o desgaste provocado pelo jogo com o San Lorenzo na quinta pela Libertadores.

O Palmeiras tem contra si o currículo do anfitrião em casa e um time com arestas a aparar. Em seu favor, a semana de repouso e treinos, Valdivia em forma e jovens em busca de afirmação. No entanto, se perder sentirá mais o baque, pois lhe restarão Copa do Brasil e o Brasileiro. O Corinthians, se ficar pelo caminho no Estadual, tem o consolo da Libertadores.