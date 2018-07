Corinthians passa com ligeira ajuda…

O Corinthians continua a ser um dos times mais eficientes do futebol brasileiro, no começo da temporada de 2015. Por mais que nem sempre o esquema de Tite agrade, é inegável que tem funcionado. Mostrou-se produtivo na tarde deste sábado, na abertura das quartas de final do Paulistão, no Itaquerão. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte, avançou para a semifinal.

Renato Augusto decidiu a sorte corintiana, com um belo gol no segundo tempo, que teve participação importante de Vagner Love na assistência. Mas, fora o mérito alvinegro, a arbitragem deu uma ajuda significativa – e ainda no primeiro tempo. O bandeirinha viu impedimento em gol legítimo marcado por Cajá, o juiz referendou e a falha influiu no destino dos dois times.

A Ponte também se comportou com competência no primeiro tempo, em que tomou a iniciativa em diversos momentos e deu trabalho para Cássio. No segundo, sentiu o golpe do gol e baixou a guarda. Sucumbiu à marcação sempre coordenada do Corinthians, um dos pontos altos da estratégia de Tite. Quando está em vantagem, é complicado demais superar as muralhas corintianas.

A regularidade se mantém como outra característica notável da tropa de Tite, mas faço uma observação. Tem melhorado o futebol de Vagner Love. Depois que tirou das costas o peso de marcar um gol – tem dois –, se soltou, movimenta-se bem e é mais participativo. Não é aquele de começo de carreira no Palmeiras, mas caminha para ser opção interessante, sempre que Guerrero estiver fora, como aconteceu neste sábado.