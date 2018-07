Corinthians perde a primeira, mas a vantagem ainda é folgada

Gordurinhas em geral não são bem vistas. Uma das exceções está no futebol. Em campeonatos por pontos corridos, sobretudo, sempre é bom acumular ‘peso’ para queimar sem prejuízo. O Corinthians viu, na tarde deste domingo, o valor das nove vitórias e um empate nas dez rodadas iniciais. Perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, mas manteve a folga na liderança do Brasileiro.

A competência para fazer resultado desta vez foi do Cruzeiro. Joel Santana se mostrou ardiloso ao armar time retrancado e ao designar vários jogadores para atuarem como cães de guarda de adversários. Não foi por acaso que Jorge Henrique, Willian e Danilo tiveram pouca liberdade para agir. Com esse trio vigiado, diminuiu o poder de fogo corintiano. Por extensão, Emerson apareceu pouco no ataque.

O Corinthians teve o mérito da posse de bola. Até criou oportunidades, especialmente com Ralf, que algumas vezes tratou de surpreender, já que os demais estavam marcados. Ele participou de dois dos melhores momentos da equipe, com arremates fortes – um no primeiro tempo, outro no segundo, quando o Cruzeiro já estava em vantagem. Nessa segunda oportunidade, Fábio fez uma defesa espetacular.

O Cruzeiro parou o Corinthians como pôde, até com faltas seguidas. Apostou no erro, que quase não surgiu. Pelo menos não até 10 minutos do segundo tempo, quando Wallyson dividiu com Ralf e lascou uma bomba da intermediária. Renan se assustou com a bola a passar sobre sua cabeça e nem teve tempo de reação. Lindo gol.

O Corinthians se enroscou na eficiente estratégia do Cruzeiro, não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais, após a expulsão de Gilberto, e também pode agradecer a boa vontade do árbitro, que não deu pênalti na jogada em que Ramon desviou cruzamento com o braço.

A situação de Tite e sua turma é sossegada por causa dos 28 pontos conquistados anteriormente. E também pelo vacilos de concorrentes diretos. São Paulo e Fla empataram no sábado e o Palmeiras fez o favor de perder para o Flu. A sombra ainda não incomoda pelos lados do Parque São Jorge.