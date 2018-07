O Timão renasce. Ao Palestra, resta só a Sul-Americana

O dérbi paulista manteve a tradição de reabilitar o time que vivia momento conturbado. O Corinthians, embora estivesse com mais pontos (50 a 44), atravessava período de turbulência, com sete jogos sem vencer, troca de treinadores e pressão da torcida. O Palmeiras, fora da briga pelo título, sustentava sete jogos de invencibilidade no Brasileiro e classificação na Sul-Americana. As diferenças, as oscilações foram para o espaço e, com a vitória de 1 a 0, o Corinthians está mais vivo do que nunca na briga pelo título de 2010.

Nada melhor para o ego do que bater rival histórico. E certamente foi com moral em alta que os corintianos deixaram o gramado do Pacaembu no final da tarde deste domingo. Não vi um clássico espetacular, daqueles de honrar a história dos dois times. No entanto, valeu pelo espírito de luta alvinegro, pela mudança de astral. O resultado, combinado com os outros, indica final de temporada inesquecível. Mais do que nunca a luta está aberta, mesmo limitada ao trio Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Os demais são figurantes a partir de agora.

O Corinthians tratou de dar as cartas desde o início. Elias lascou bronca no Heber Roberto Lopes logo na primeira dividida com Kléber e, pelo jeito, ganhou a parada. Durante o jogo, falou um monte para o juiz, sem advertência. Em compensação, jogou muito futebol. Elias foi a alma de sua equipe e mandou no meio-campo, junto com Ralf, Jucilei e Bruno César. Os quatro bloquearam o Palmeiras, que se comprtou como time pequeno, com medo de apanhar.

O gol do Bruno César, aos 23 minutos, surgiu com naturalidade e confirmou a superioridade corintiana. Se forçasse a barra, poderia ter feito mais. Só que, depois disso, o time do estreante Tite também recuou e deu espaço para o Palmeiras. A partida ficou equilibrada até o fim. Valdivia entrou no segundo tempo, ficou pouco mais de 20 minutos em campo, saiu de novo por sentir dores na coxa e escancarou a dependência que a equipe tem dele.

Sem o chileno, o Palmeiras fica órfão de criação no meio-campo. A bola chegava na frente só na base do bumba-meu-boi. Kléber, bem marcado, quase não apareceu. Aliás, não foi um bom dia para atacantes. Iarley e Ronaldo também não se destacaram. Dérbi é isso mesmo: o Corinthians renasceu e o Palmeiras tem de se concentrar na Sul-Americana, para salvar o ano. Pra seu azar, pega o embalado Atlético no meio da semana.