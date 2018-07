Corinthians titular vai bem. Reservas do Fla também

Tenho calafrios com conclusões categóricas tiradas de amistosos de início de ano. Portanto, não pense que vou cravar opinião definitiva a respeito de Corinthians e Flamengo com base nos2 a2 de Londrina. Seria tolo e precipitado, um exercício de adivinhação – ou chute, pra ficar em linguagem mais direta.

Mas a apresentação dos dois times neste domingo serviu para algo mais do que preencher grade de televisão em período de férias escolares. O amistoso no Paraná mostrou um Corinthians titular com bom astral – e não poderia ser diferente – e um grupo reserva do Flamengo com vontade de agradar Luxemburgo.

O jogo valeu, para os corintianos, pelo primeiro tempo. Com a formação que Tite (ficou em casa) mandou a campo, o time manteve a toada do Brasileiro de 2011. Certo que até em ritmo mais lento, natural para grupo que volta de um mês de inatividade. A opção, pelo menos na intenção inicial, é ter Liedson e Emerson no ataque, com Alex e Danilo a reforçar, quando houver espaço. Tanto que Alex deixou sua marca com o primeiro gol. Defesa e meio-campo, sem novidades, comportaram-se dentro das expectativas.

O grupo de reservas corintiano não foi tão bem. Fiquei mais de olho em Adriano, pois os demais vinham com aproveitamento regular em 2011. Pois o rapaz continua pesadão e vai dar trabalho para os preparadores físicos. Só com muita boa vontade, ou por extrema necessidade, vira alternativa em início de temporada. Tem de correr contra o tempo.

Para o Flamengo o que contou, em termos de resultado, foi a segunda parte, repeteco do que houve no amistoso de meio de semana. Os reservas anularam a vantagem corintiana de2 a0 e mostraram ao treinador que muita coisa vai mudar no “time de cima”. Luxemburgo tem de ser mais ágil nas mudanças, pois sua equipe disputará a fase preliminar da Taça Libertadores e não pode correr risco de vexame.

O time titular voltou a pecar na marcação, tanto no meio como na defesa, e por isso levou os gols e ainda passou por sustos. E, mais grave: nesta segunda deve abrir mão definitivamente de Thiago Neves e ainda tentar solução para o caso Ronaldinho Gaúcho. O astral deixou no ar, na entrevista de intervalo para a TV Globo, que pretende ter sua vida resolvida antes da viagem para a Bolívia. Interrogação no ar.