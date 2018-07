Corinthians vence a Copinha; mais uma festa, não sofrimento

A moçada do Corinthians ganhou pela oitava vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma proeza e tanto, recorde na competição que se consolidou com os 2 a 1 sobre o Fluminense, no final da manhã desta quarta-feira. Um resultado festejado com euforia pelos quase 40 mil torcedores que foram ao estádio do Pacaembu, no dia do 458º aniversário da cidade. Para os supersticiosos, sinal de que outras alegrias devem vir em 2012. Que assim seja.

O título foi merecido, embora o Fluminense tenha feito também campanha digna e jogou muito na final. O Corinthians teve o melhor ataque do torneio (30 gols), a defesa levou só dois gols, foram oito vitórias. Em nenhum momento, foram necessários pênaltis nessa trajetória, ao contrário do que ocorreu com outros participantes. O “Timãozinho” se mostrou superior – e torço para que vários rapazes tenham oportunidade no time de cima, que recebam promoção e sigam carreira.

Tem uma coisa, no entanto, que me incomoda – e já falei e escrevi a respeito dela em diversas ocasiões. Alguns dos campeões saíram de campo dizendo que a conquista veio com a “cara de Corinthians”. E como seria essa cara? “Na base do sofrimento”, o sufoco, na angústia e outros lugares-comuns do gênero.

Isso é bobagem, é explorar o marketing do “sofrimento”, como se só esse sentimento fosse sinônimo de povo, e “Corinthians é povo”. Por aí vai… Uma forma de mostrar que se trata de time diferenciado. (Quando penso nisso, logo me vêm em mente o papo daquele dirigente que fala em clube “difereeeeente” ou daquela turma que não queria estação de metrô em Higienópolis por causa da gente “diferenciada”…)

Vamos, lá, então: o Corinthians é povo, como são povo o Fluminense, o Flamengo, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Náutico, o Sport…. acrescente a lista com os clubes que quiser. Alguns têm mais torcidas do que os outros. Mas todos são populares.

Em segundo lugar, sofrimento está associado a derrota, queda, frustração. E um time que conquista oito vezes a Copinha, que é pentacampeão brasileiro, que tem três Copas do Brasil e tantos outros troféus não deve falar em sofrimento. Antes, deve falar em alegria, eficiência, potência. Sofrimento é para perdedores. Não tem sentido esse papo de que “para o Corinthians tudo é mais sofrido.” Sofrido é para quem não chega a finais, para quem marca passo.

Que tal parar com essa bobagem de “sofrimento” e vender a de “alegria”?