Corinthians vira na vontade e Lusa tropeça em casa

Se tivesse apostado na Loteria Esportiva, já tinha caído fora da corrida pelo prêmio neste sábado. Por culpa da Portuguesa. A Barcelusa, em torno da qual se criou muita expectativa (e com razão), já proporcionou a primeira surpresa do estadual, com a derrota por 2 a 0 para o Paulista, no Canindé. O Corinthians, em compensação, confirmou o favoritismo, mas suou para bater o Mirassol por 2 a 1, de virada, no Pacaembu. Pelo menos cumpriu a parte dele.

O Mirassol seguiu o papel da maior parte dos times do interior que disputam o Paulista e entrou em campo para atuar como franco-atirador diante do campeão brasileiro. Quase deu certo, porque fez 1 a 0 aos 29 minutos do primeiro tempo (Xuxa, de cabeça) e se segurou até os 30 do segundo. Desmorou a partir do momento em que tentou segurar o resultado a qualquer custo e sobretudo ao perder Alex Silva, expulso aos 23 da etapa final.

Com um a mais, Tite tirou o zagueiro Paulo André, aos 28, e colocou o estreante Elton. Não é que o rapaz, na primeira participação, empata? Caiu no gosto do torcedor sem muito esforço. A vitória veio com jogada de Alex, pela esquerda, aos 43 minutos. Ele fez o cruzamento e Dezinho, ao tentar fazer o corte, mandou bonito para dentro do próprio gol.

O Corinthians teve como mérito a postura ofensiva desde a escalação inicial e se valeu do entrosamento, pois basicamente é o mesmo time que conquistou o penta na Série A. Claro que falhou em muitos momentos e seus jogadores saíram com meio palmo de língua pra fora. Impossível exigir, de corintianos ou de quaisquer outros dos grandes, fôlego em dia, com a breve pré-temporada a que tiveram direito. Valeu para tirar a ansiedade da estreia.

Mesmo com atenuantes, ficou o gosto de frustração para a torcida da Lusa, que foi em bom número no Canindé, animada com a campanha na Série B de 2011 e com os resultados dos testes iniciais. O Paulista tratou de estragar a alegria, com o gol de Denner aos 4 minutos, num contragolpe rápido e que pegou a defesa aberta.

A Lusa demorou a recuperar-se do susto e passou o primeiro tempo tentando se recompor. Melhorou no segundo, com modificações que o Jorginho fez (Rai e Mylson entraram), mas ficou muito aquém do time eficiente e determinado do ano passado. Para complicar, levou mais um gol, aos 42 minutos, com Rychelly. Decepção, evidentemente, mas nada para desespero. Tanto que a torcida, ao final do jogo, aplaudiu o time. Atitude simpática. Fica, no entanto, o alerta.