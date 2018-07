Coxa estraçalha Grêmio em meio tempo

Meus amigos, havia muito não via um meio tempo tão arrasador quanto o do Coritiba diante do Grêmio, na noite desta quarta-feira. O time paranaense atropelou, humilhou, estraçalhou o adversário e fez 4 a 0, com naturalidade e autoridade. Ensaiou surra homérica, mas tirou um pouco o pé na etapa final. Ainda assim, não foi incomodado por um rival atordoado.

Coxa e Grêmio se encontraram em situação diferente. Um, mesmo na parte de baixo, está em fase de reação, desde a chegada de Paulo Cesar Carpeggiani. Outro, embora no bloco principal, oscila, e acumula três derrotas, um empate e apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas. Tem perdido fôlego e se distancia da briga pelo título.

O Coritiba seguiu roteiro perfeito. Desde o começo apertou o Grêmio, como prova de que não dormiria no ponto. Avançou, empurrou o rival para o próprio campo e passou a tentar a sorte. Que apareceu com o gol de Walisson Maia aos 21 minutos. A vantagem abalou a turma de Roger Machado e empolgou a equipe da casa.

Daí, com porteira aberta, os demais gols vieram sem sufoco. Leandro aumentou aos 31, Raphael Veiga marcou o terceiro aos 36 e Neto Berola fechou a conta aos 38. Houve até a possibilidade de sair o quinto, antes do intervalo, mas Grohe evitou.

Roger tentou evitar vexame maior, na segunda parte, e fez o Grêmio encolher-se. Como a sorte do jogo estava decidida, pelo menos que a goleada não se tornasse ainda mais acentuada. O Coritiba percebeu a estratégia, notou que o rival estava nas cordas e tinha jogado a toalha e se deu por satisfeito. Fosse mais abusado, sairia de campo com uma proeza histórica.

Importante é que sobe, se afasta da zona de rebaixamento e mostra poder de reação para permanecer na elite. O Grêmio começa a dar adeus à pretensão de botar a mão na taça.