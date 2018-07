Cruzeiro desmontado

O Cruzeiro fez adversários se dobrarem nos dois últimos Brasileiros. Ganhou o bi com méritos, com futebol bonito. Enfim, sem nenhuma restrição. Vários de seus jogadores se valorizaram, entraram na mira do mercado internacional e acabaram indo embora.

E daí veio o desastre. A diretoria atual negociou diversos destaques, arrecadou dinheiro considerável, porém a reposição está aquém do que o Cruzeiro precisa, com jogadores de qualidade inferior à dos que saíram. De quebra, também viu bater asas Alexandre Mattos, que teve mérito na composição do elenco.

A consequência bate à porta, bem rapidinho: o time se desfigurou, viu o Atlético faturar o Estadual, caiu na Libertadores de forma humilhante e arrancou pessimamente no Brasileiro, com três derrotas e um empate até agora. Tem muito pela frente, é claro, mas deixa impressão muito ruim.

Alguém pode alegar que a derrota para o Figueirense (2 a 1), neste domingo, ainda vai na conta da ressaca pelos 3 a 0 levados diante do River Plate. Jogadores cansados, viagem, stress e etc. Vá lá, pode ser dado um desconto. Mas a desconfiança em torno do Cruzeiro vem já de algum tempo. Não é do meio da semana para cá que a equipe emperrou e dá sinais de enfraquecimento. Isso preocupa.

Na partida em Santa Catarina, há o valor do Figueirense (não se deve esquecer o vencedor), ajustado e na medida certa para vencer. Do outro, o Cruzeiro acuado, assustado, sem saber o que fazer. A defesa tem falhas, o meio-campo se perdeu (Marquinhos não é “maestro”, nem de longe) e o ataque ficou abandonado. E Marcelo Oliveira a ver navios.

O Cruzeiro cair? De jeito nenhum, não se trata disso. Mas, se não reagir logo, o sonho do tri (e repetir a proeza do São Paulo) vai morrer rapidinho.