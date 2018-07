Cruzeiro e Palmeiras, os Palestras se unem nos vexames

Cruzeiro e Palmeiras são duas das maiores instituições do futebol brasileiro e têm origem comum. Ambos foram fundados por imigrantes italianos e seus descendentes. Os Palestra Itália levaram décadas para se firmar. Agora, rezam para que o ano termine logo, se possível sem humilhações maiores. Os dois descem a ladeira da Série A, sem freios, e têm o rebaixamento como ameaça sempre mais próxima.

A situação pior é a do Palestra mineiro. O Cruzeiro desmorona, e não é de agora. Desde a eliminação na Libertadores não encontrou mais o rumo. O que parecia crise passageira de identidade se transformou em indigência dentro de campo. A prova de descontrole, insegurança e limitação veio com a surra de5 a1 para o Flamengo no Engenhão. E, de quebra, a entrada no bloco dos quatro últimos, ou seja, na turma do descenso.

O Cruzeiro ensaiou surpresa ao ficar em vantagem com gol de Anselmo Ramon aos 22 minutos. E ainda poderia ter aumentado, se Vitorino não desperdiçasse pênalti aos 30. O Flamengo reagiu com Deivid aos 35 minutos e virou com outro do centroavante aos 3 da etapa final. O Cruzeiro sentiu o baque, se desmilinguiu e abriu caminho para Thiago Neves completar a farra, com gols aos 9, 12 e 24. Anselmo Ramon levou vermelho aos 28.

O roteiro do Palmeiras contra o Coritiba, na Arena Barueri, não foi muito diferente. Com uma diferença: o time de Felipão mal incomodou o goleiro Vanderlei. A equipe paranaense foi mais segura e objetiva desde o começo, criou chances, soube aproveitar pelo menos duas ­– uma com Davi no primeiro tempo e outra com Leandro no segundo ­– e o desespero palmeirense fez o resto.

O Palmeiras ainda ficou sem João Vitor, expulso (justo ele, que foi pivô de briga com torcida), e limitou seu repertório a Marcos Assunção e suas bolas paradas. Numa pobreza técnica de dar dó. Saiu de campo cabisbaixo, vaiado, humilhado.

Só falta Felipão ou jogadores dizerem de novo que se sentem envergonhados. Pode até ser. Mas a vergonha maior não é deles, e sim de milhões de palmeirenses. Triste.