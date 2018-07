Cruzeiro faz bem a Damião

Ando de olho em Leandro Damião desde que trocou o Santos pelo Cruzeiro. Não havia espaço para ele na Vila Belmiro; o filme estava queimado por causa da temporada apagada de 2014. Por isso, veio a calhar a proposta de passar um tempo em Minas. No mínimo para trocar de ares e diminuir a folha de pagamento do clube de origem.

Sei que ainda tem muito chão pela frente e que os desafios maiores não apareceram, tanto no Estadual quanto na Libertadores. Até agora, porém, o Cruzeiro não deve estar arrependido da aposta no centroavante. Muito menos Damião tem do que reclamar. As chances surgem, sob o comando de Marcelo Oliveira, e principalmente reaparecem os gols. E disso que depende a fama dele.

Damião tem sido útil no Campeonato Mineiro e aos poucos cava lugar no time. Tem se esforçado para tanto. Vá lá que perca oportunidades – sempre foi assim, desde os tempos de Inter. No entanto, o aproveitamento é superior àquele no Santos. Parece também menos afobado.

O resultado da mudança, ainda gradual, veio no jogo deste domingo contra o América, no Horto. Damião foi participativo e brigador; o prêmio veio com o gol aos 37 minutos do segundo tempo, ao completar passe de De Arrascaeta.

Em tempo: De Arrascaeta também começa a ganhar importância no Cruzeiro. Tem muito a crescer e colaborar.