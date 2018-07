Daniel Carvalho toca em tema explosivo. Aguentará o rojão?*

A notícia mais importante do dia veio com a entrevista que Daniel Carvalho concedeu para a rádio Estadão/ESPN na hora do almoço. O meia do Palmeiras admitiu ter usado anabolizantes durante algum tempo, no período em que defendeu o CSKA Moscou. Ele alegou que no início ignorava os efeitos das injeções que tomava, para “encorpar”, e garante que, ao saber dos riscos, pediu para não mais ser submetido ao “tratamento”.

A facilidade de acessos aos anabolizantes, segundo Daniel, vinha do fato de não existir controle antidoping na Rússia. Também informou que, por aquelas bandas, isso é corriqueiro e normal. E observou que outros jogadores brasileiros saem de casa franzinos, embora atléticos, e, com algum tempo de Europa, ficam com corpanzil apropriado para quem pratica o futebol americano ou rúgbi.

O que Daniel disse é da maior gravidade – e muitas vezes a questão dos anabolizantes foi levatanda por aqui. Sobretudo quando se vê jogadores que ficam fortes da noite para o dia. Atletas negam qualquer ardil, negam de pés juntos que tenham tomado algum fortificante, digamos, inventado pelo Professor Pardal e que os faz virar gigantes. Creditam alterações evidentes para os métodos de preparação física.

Para leigos, dentre os quais me incluo, sempre fica aquela dúvida: mas será que o rapazinho de ontem, virou esse gladiador de agora só por ginástica e alimentação? Os ares da Europa, a água, a comida de lá são tão potentes assim? De onde veem tórax enorme, coxas portentosas e pescoço maciço? Puxa, por que aqui é tão diferente?

Daniel pode ter levantado o fio de uma discussão importante para o esporte. A questão, agora, é saber se levará adiante o que afirmou à emissora ou se, pressionado, recuará? A questão de anabolizantes é muito, muito delicada, e envolve interesses altos. A Fifa e as associações médicas, como a Wada (a agência internacional de controle antidoping), entrarão no tema? Pois se trata de questão esportiva e de saúde.

Ou será que logo aparecerão especialistas para atuarem como bombeiros e alegar que Daniel Carvalho falou sem conhecimento do tema? Que pode levar as pessoas a confundirem suplementos vitamínicos com anabolizantes e doping? Enfim, com a conversa fiada de sempre, quando alguém toca num tema tabu? Vamos aguardar.

*No final da tarde, a assessoria de imprensa do Palmeiras divulgou nota em que Daniel Carvalho volta atrás em suas declarações, afirma que não saberia dizer com exatidão se aquilo que tomou era anabolizante e ainda pediu desculpas ao CSKA. Bingo!