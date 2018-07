De Fernandinho em Fernandinho, o Fla está lá…

Até poucos dias atrás, Fernandinho era visto com rabo de olho por muitos torcedores do Flamengo. O moço não tinha lá grande cartaz com a turma da arquibancada. Tinha, até, quem considerava inútil a presença dele no time.

Pois não é que o conceito virou? Bastaram alguns gols, porém decisivos (contra Figueirense, Ponte, Vitória), para ele assumir, quase, a condição de talismã rubro-negro. E deu o ar da graça mais uma vez, ao empatar o jogo em Salvador, na noite deste sábado, pouco antes do intervalo. O rival baiano vencia por 1 a 0, gol do estreante Zé Love, até que Fernandinho testou firme para as redes.

Além disso, ele foi importante para fechar o meio-campo, ajudou na marcação, movimentou-se. Quem diria, Fernandinho se mostra fundamental na corrida do Fla em busca da liderança e, quem sabe?, de outro título nacional. Foi substituído, depois, por Alan Patrick. Porém, saiu de campo com a sensação mais do que satisfatória do dever cumprido.

O Fla demorou um pouco para sacudir a marasmo no Barradão. No início, foi o Vitória quem tomou iniciativa, apertou, e abriu a vantagem. Ganhar era imprescindível para quem tem 26 pontos e se afunda na tabela. A cada rodada, vê mais próximo o fantasma do rebaixamento. A alegria foi até momentos antes do final do primeiro tempo. E ruiu de vez com o gol de Gabriel aos 14 minutos do segundo tempo e com a expulsão de Diego Renan. Para completar o estrago, o técnico Vagner Mancini perdeu o emprego ainda no vestiário.

O Fla, com um a mais, manteve o jogo sob controle, resguardou-se para o duelo da próxima quarta-feira com o Palmeiras, com quem divide a mesma pontuação (46). E, claro, neste domingo secará o líder, que joga com o Grêmio no Sul.

A reta final do Brasileiro promete briga boa entre Fla, Palmeiras, Atlético e Corinthians, que por ora mais ou menos corre por fora. Mas não muito fora, não.