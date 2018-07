De olho na Barcelusa*

Jogos de início de ano não devem ser levados ao pé da letra. O torcedor não precisa se desesperar, se os resultados não agradam, porque a moçada ainda está fora de ritmo e uns voltam mais fofos do que outros. Assim como não pode ficar todo prosa e abusado, se o time atropela sparrings em duelos para desenferrujar. Algumas rodadas de torneios oficiais são necessárias para fortalecer esperanças ou arrasar nervos. Convém, portanto, esperar.

Mas não resisto à tentação de animar-me com a Portuguesa. Pode ser apenas reação de simpatia por uma equipe querida pela origem, pela história, pelo perfil de seus fãs. Pode ser o desejo de ver um clube tradicional recuperar momentos de glória que ficaram no passado. Pode ser precipitação das grossas, uma tentação que derruba cronistas.

O certo é que a Barcelusa merece ser olhada com mais atenção na temporada que tem pontapé inicial amanhã, com a largada de mais um Paulistão. O apelido com o qual seus seguidores se divertem em chamá-la por causa da avassaladora campanha na Série B de 2011 faz sentido. Descontado o exagero (se bem que futebol se faz com hipérboles), a turma de Jorginho tratou os adversários na divisão de acesso nacional com a mesma impiedade do original catalão. O Pep Guardiola do Canindé montou um grupo eficiente, seguro, que carimbou o retorno à elite com folga e autoridade. Trajetória de arrepiar e emocionar.

A expectativa de seus admiradores não é consequência de vaidade tosca ou de cegueira própria dos apaixonados. Há motivos para ancorar o otimismo. Pra começo de conversa, a diretoria manteve a base, nada de extraordinária, mas que conta muito. A Lusa não possui craques de fazerem o queixo cair, tem tempo que não revela um Ivair, um Leivinha, um Enéas, um Dener. Nem mesmo um Edu Bala ou um Rodrigo Fabri. (Por falar nisso, por onde ele anda?)

O elenco foi composto de acordo com a fórmula tradicional – deu espaço para pratas da casa e acolheu rapazes já rodados, vários oriundos de experiências malsucedidas. No purgatório da Segundona, longe do foco da mídia, que se concentra em Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, o técnico pôde erguer uma Lusa pragmática e simples, sem abrir mão do estilo leve.

Jorginho não é um gênio da estratégia – ainda bem. Mas fala a língua dos boleiros, passa o recado, colhe resultados e pode firmar-se como nome de peso. A Lusa lhe oferece a confiança negada no Palestra, em 2009. Na época, pegou o rojão, após demissão de Luxemburgo, enfileirou uma série de vitórias, mas cedeu o lugar para Muricy. Os dirigentes o consideravam verde para o cargo, com o perdão do trocadilho.

O grande público vai rever ou conhecer melhor, a partir do jogo com o Paulista (17 horas, no Canindé), nomes como os de Weverton, Luís Ricardo, Gustavo, Henrique, Leo Silva, Vandinho, Edno, Guilherme. Essa rapaziada tem a missão de mostrar que a experiência do ano passado valerá muito agora. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Vasco, Coritiba são exemplos de clubes que voltaram mais fortes, depois de períodos sabáticos na divisão de acesso.

A hora é da Lusa e a chance está no Estadual. Ela não fica abaixo dos outros e rivais como Santos e Corinthians vão concentrar-se na Libertadores. A torcida lusa deve ser mais barulhenta do que nunca – e acreditar. Porém, se o título não vier, nenhum drama; o mundo não vai acabar, apesar do que previram os Aztecas. Ou seriam os Incas? Os Maias? Sei lá, isso é para videntes e sabichões.

*(Texto da minha coluna no Estado de hoje, dia 20/1/2012.)