De um em um, o Corinthians vai em frente

O Corinthians dos tempos atuais não prima pela generosidade em fazer gols. A última goleada, pra valer, ficou naqueles 5 a 0 no São Paulo no Brasileiro do ano passado. Em contrapartida, ganhar por 1 a 0, por 2 a 1, 2 a 0 tem sido rotina para Tite e sua turma. E tem dado certo. Dessa forma, levou o Brasileiro de 2011 e assim segue adiante na Taça Libertadores. Para não fugir à regra, lascou 1 a 0 no Cruz Azul, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu. Lidera o Grupo 8, com 8 pontos.

O placar foi modesto, como de hábito, porém o campeão brasileiro jogou o suficiente para sair de campo com vitória mais folgada. Praticamente do início ao fim não foi incomodado pelos mexicanos. Júlio César só levou um susto quase no final, ao ver uma bola na trave e na sequência se viu obrigado a desviar um chute para escanteio. No mais, poderia até conversar com a turma que fica atrás do gol.

Tite mandou pro jogo o que tem de melhor, pediu pressão e foi atendido. O Corinthians não deu espaço para o Cruz Azul, teve o domínio de bola e decidiu o jogo aos 35 minutos, com Danilo, que desviou de cabeça bola levantada por Alex em cobrança de falta. O meia confirmou, assim, a fama de crescer e ser decisivo quando se trata da competição continental.

O Corinthians não quis passar sufoco, acelerou o ritmo na etapa final, incomodou o Cruz Azul e esbarrou no goleiro Corona, que fez boas defesas. Ainda teve a vantagem de um jogador a mais, quando Pinto foi expulso aos 26 minutos, ao cair na catimba de Emerson, que tinha entrado pouco antes, no lugar de Liedson. Daí em diante só foi deixar o tempo passar – e aguentar o susto da bola na trave no final.

A caminhada do Corinthians nesta fase se mantém tranquila, sem sobressaltos. Como já escrevi aqui algumas vezes, a eficiência no ataque terá de aumentar a partir dos mata-matas. Caso contrário, apostar em 1 a 0 é correr risco desnecessário. Liedson, que anda num jejum danado, e seus companheiros, precisarão aproveitar mais as chances que aparecerem. Tite sabe disso.