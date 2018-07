Deola tende a crescer, sem a sombra de Marcos

O amistoso que o Palmeiras disputou com o Ajax, na tarde deste sábado, não mostrou grande novidade para os 25 mil torcedores que foram ao Pacaembu. O time que entrou em campo basicamente pela primeira vez em 2012 foi o mesmo que encerrou a temporada passada, com a inclusão do lateral esquerdo Juninho. No mais, as mesmas caras, os mesmos defeitos e as mesmas qualidades no 1 a 0 em cima da hora, gol de Pedro Carmona.

Tudo igual a 2011? Vá lá, até que não. Teve um detalhe que me chamou a atenção na calorenta matinê. Pode ser impressão, apenas, uma constatação subjetiva, mas senti Deola mais seguro do que o normal. O número 1 foi o melhor do Palmeiras contra os holandeses, fez boas defesas ­– duas dificílimas nos minutos finais – e passou tranquilidade para o time.

Está certo que ele ocupou a posição com regularidade, nos últimos dois anos, por causa das constantes baixas de Marcos. Houve momentos em que ficava até a impressão de que o camisa 12, agora aposentado, não era mais o senhor absoluto da vaga, embora fosse, por merecimento, história e “tempo de casa”. Na maioria dos jogos do Palmeiras, lá estava Deola, pronto para segurar o rojão.

Mas, tanto ele quanto a torcida sabiam que Marcos retomaria o posto assim que desejasse ou as condições físicas permitissem. Por mais que Deola fosse escalado com frequência, pesava a sombra enorme do maior ídolo da história recentes dos palestrinos. Todos ficavam à espera do retorno do “santo” e viam Deola como um bom substituto, nada além disso.

Agora Deola, livre do carisma merecido de Marcos, tem tudo para honrar a tradição palmeirense de formar, e manter, grandes goleiros. Com 28 anos (faz 29 em abril), entra na melhor fase para a posição. E, se o que mostrou neste sábado for apenas um aperitivo, certamente o gol não será problema para o Palmeiras em 2012. E, por muitos anos. Boa sorte.