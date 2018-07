Dérbi campineiro com torcida única será derrota social

Amanhã, sábado 24 de março de 2012, é uma data triste para o futebol de Campinas – ou, pior, para uma das mais importantes cidades paulistas. Ponte Preta e Guarani fazem, no Moisés Lucarelli, provavelmente o último dérbi local com divisão de torcidas. A partir do próximo encontro, seja lá em qual competição for, será permitida presença apenas de fãs do time mandante. Os rivais terão de contentar-se de seguir o jogo por rádio e eventualmente tevê.

A causa para essa medida extrema foram os constantes conflitos de torcedores das duas equipes, das mais tradicionais de São Paulo. Sempre que os times se enfrentam, há confusão. A mais recente ocorreu há uma semana, provocou a morte de um rapaz que torcia para o Bugre e foi consequência de briga por causa de jogos de Sub 15! Absurdo.

Dirigentes de Ponte e Guarani, mais PM e prefeitura de Campinas optaram pela alternativa da torcida única. O que não é novo e já ocorreu, por exemplo, na Argentina, com River x Boca Juniors. Mas é sempre medida extrema, melancólica, que não extirpa o mal, pois os torcedores podem marcar encontro após a partida. E acima de tudo é atestado de derrota do Esporte e da Sociedade.

O Estado tem de ser capaz de garantir segurança para os cidadãos – quando isso não ocorre passa recado de impotência. Uma sensação que entristece as pessoas de bem e encoraja aqueles que veem na violência a única forma de impor-se. É como se dissessem: desculpem, masnão temos como combater os vândalos. Estamos nas mãos deles.

Antes de optar por torcida única era melhor, mais eficiente e edificante, que houvesse união de forças para descobrir quem espalha terror, quem afugenta os bons torcedores dos estádios, quem mata supostamente em nome da paixão por um time. É tão difícil assim detectar onde está o mal?