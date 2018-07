Dilma deixou claro: Pelé é a imagem da Copa no Brasil

A cerimônia do sorteio dos grupos para as Eliminatórias de 2014 seguiu o padrão habitual da Fifa, com o toque local. Nada, portanto, fora do que normalmente se vê nessas ocasiões. Foi assim desde que esse ato passou a ser visto ao vivo no mundo todo.

O que me chamou a atenção, na verdade, foi a atitude de Dilma Roussef. A presidente deixou clara a intenção de que não quer associar sua imagem com a de Ricardo Teixeira, na preparação da competição. O segundo Mundial que o Brasil organiza precisa ter a cara de Pelé, o maior símbolo do futebol.

O recado inicial havia sido dado durante a semana, quando Dilma nomeou o Rei como Embaixador da Copa no Brasil. Sinalizava, com aquele gesto simbólico, que institucionalmente sua administração queria vincular a festa a um astro internacional. Ok, o governo entrou de sola nessa história, ao distribuir dinheiro a rodo para construção de estádios e entornos. Mas, pelo menos para consumo externo, quem aparece é Pelé e não a cartolagem.

Dilma foi sutil e direta, em seu breve discurso, na tarde deste sábado. Em duas ocasiões, referiu-se a Pelé como “querido”. Falou o nome do eterno ídolo antes daquele do presidente do Comitê Organizador Local, que mereceu uma referência protocolar. Em seguida, fez questão de sentar-se ao lado de Pelé durante o sorteio. Toda faceira e feliz.

Para bom entendedor… Se bem que deve ter gente que se “coça” um montão para isso.