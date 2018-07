Domingo com campeão?

Estava aqui a pensar, neste início de madrugada de domingo quente e chuvosa de São Paulo, se ao final do dia o Brasil conhecerá o campeão de 2011. A única chance de isso acontecer ¬– e não é nada impossível – vem da combinação de duas situações: o Corinthians vence e o Vasco, não. O líder tem 67 pontos, o vice está com 65 e o Flu, em terceiro, tem 62.

Mas sinceramente sinto que a definição ficará para a rodada de encerramento, quando o Corinthians pega o Palmeiras, o Flu joga com o Botafogo e o Vasco encara o Fla. Os dois cariocas que estão na briga chegarão à semana de encerramento em condições de sonhar com o título, se o Flu ganhar do Vasco (ambos ficariam com 65 pontos) e se o Corinthians perder do Figueirense (manteria os 67). Qualquer outra combinação tira ou Vasco ou Flu da parada.

Evidente que não se pode cravar nada com certeza. Qualquer que fizer isso, estará a fazer exercício de adivinhação. Há uma infinidade de argumentos em favor do Corinthians e contra. Assim como há análises, retrospectos, estatísticas, dados, conceitos para dizer que o Figueirense roubará pontos do primeiro colocado ou que não será páreo. Igual raciocínio se aplica para Vasco e para Fluminense. Impossível ter certeza. Bobagem cravar prognóstico seco.

O que o Corinthians tem a seu favor são as duas chances de decidir – sem depender dos resultados de Vasco e de Flu. Isso pesa num momento importante, pelo menos do ponto de vista psicológico. Há pressão sobre os rapazes de Tite, bem como esperança. Os resultados das últimas semanas, exceto a derrota para o América-MG, apontam o caminho do título como consequência natural do que tem sido feito. A vitória contra o Atlético-MG foi um marco.

Em todo caso, por não ser um supertime, por não se tratar de um Barcelona, os rivais confiam em tropeço do Corinthians justo agora. O Figueirense mostrou, no segundo turno sobretudo, que tem tudo para ser o fiel da balança nesta hora. Além disso, sonha com Libertadores e na semana passada tomou um tombo ao perder do Flu. Está mordido – eis o perigo.

O clássico carioca promete ser sensacional. Ambos vem com sua formação melhor, há rivalidade antiga em campo e eu cravaria triplo na loteca. O Vasco teve ascensão formidável durante a competição e deu sinais de cansaço mais recentemente. O Flu avançou com menos ímpeto, derrapou em alguns momentos, e aparentemente chega mais inteiro. Teoria apenas.

Está com jeito de que tudo será mandado para domingo que vem. O que você acha?